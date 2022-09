"Kiedy posumowaliśmy sezon letni, okazało się, że prawie miliard złotych nie zostało wykorzystane w ramach bonu turystycznego, dlatego uznaliśmy, że damy jeszcze Polakom szansę na skorzystanie z niego przez najbliższe sześć miesięcy" – powiedział wiceminister sportu Andrzej Gut-Mostowy, odpowiadając na 7 pytań o 7:07 w internetowym radiu RMF24.

Andrzej Gut-Mostowy / Jakub Rutka / Archiwum RMF FM

Jak informowaliśmy niedawno w RMF FM,rząd Mateusza Morawieckiego zamierza przedłużyć ważność niewykorzystanych dotąd bonów turystycznych o pół roku, do 31 marca 2023 r.

Andrzej Gut-Mostowy wyjaśnił w rozmowie z Bogdanem Zalewskim, że po podsumowaniu tegorocznego sezonu letniego okazało się, że Polacy wciąż nie wykorzystali prawie miliarda złotych w ramach bonu turystycznego.

Dlatego uznaliśmy, że damy jeszcze szansę tym, którzy nie mieli czasu, zapomnieli, albo mieli inne ważne sprawy, aby wykorzystali ten bon turystyczny. Dlatego przez najbliższe sześć miesięcy, sezon zimowy będzie możliwość wykorzystania tego bonu turystycznego - poinformował wiceminister sportu.

Według niego, przyczyną dla której Polacy nie skorzystali z bonu, mogły być wyjazdy zagraniczne, których wsparcie nie obejmuje.

Polacy jak już zobaczyli w maju, w czerwcu, że (...) szukanie pięknych zakątków na całym świecie odrodziło się, to skierowali sobie kroki, wraz z rodzinami, za granicę i dlatego może mniej myśleli o wykorzystaniu polskiego bonu turystycznego. Dajmy im szansę - zaznaczył Gut-Mostowy.

Pytany o możliwość - w związku inflacją - waloryzacji wartości bonu, wiceszef MSiT przekonywał, że nie pozwala na to budżet państwa.

Nie mamy chyba obecnie takich możliwości finansowych, ale też uzasadnień ekonomicznych - powiedział. Nie wykluczył, że będzie to możliwe w przyszłości.

Minister przypomniał, że z bonu mogą korzystać beneficjenci programu 500 plus.

Rodzina, której przysługuje 500 plus na każde dziecko, dodatkowo otrzyma 500 plus na wypoczynek w Polsce. Przypomnijmy, że są to obiekty noclegowe, biura turystyczne, ale można także bonem turystycznym płacić w większości tzw. usług towarzyszących, jak aquaparki czy parki rozrywki. To mogą mogą być imprezy jednodniowe, kolonie dla młodzieży, wypoczynek organizacji harcerskich - mówił Gut-Mostowy.

Zaznaczył, że rodzinom z dziećmi z niepełnosprawnościami przysługuje w sumie 1000 złotych.

Bogdan Zalewski zapytał też wiceszefa MSiT o ostatnie sukcesy polskich sportowców - triumfatorki tenisowego US Open Igi Świątek, siatkarzy - srebrnych medalistów Mistrzostw Świata, a także koszykarzy, którzy w niedzielę awansowali do ćwierćfinału EuroBasketu 2022.

Rzeczywiście był to wyjątkowy weekend dla polskiego sportu, serce rośnie - podkreślił Andrzej Gut-Mostowy.

POSŁUCHAJ ROZMOWY BOGDANA ZALEWSKIEGO Z SEKRETARZEM STANU W MINISTERSTWIE SPORTU I TURYSTYKI ANDRZEJEM GUTEM-MOSTOWYM:

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bon turystyczny. Gut-Mostowy: Chcemy dać Polakom jeszcze pół roku