Gościem Bogdana Zalewskiego w rozmowie 7 pytań o 7:07 w internetowym Radiu RMF24 był generał w stanie spoczynku, Mieczysław Bieniek. Pytany był m.in. o to, jakie są prawdziwe powody niechęci strony niemieckiej do wysyłania czołgów Leopard 2 na Ukrainę, z czego wynika determinacja Polski w szkoleniu ukraińskich oficerów w naszym kraju oraz o to, czy Białoruś jest dziś realnym zagrożeniem dla Ukrainy.