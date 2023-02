Trwająca na Ukrainie wojna zdaje się wkraczać w nową fazę, która polegać ma przede wszystkim na ofensywie rosyjskiej, a przynajmniej próbie jej przeprowadzenia. To operacja, której celem ma być naprawienie błędów, jakie armia Putina popełniła rok temu, kiedy rozpoczynała się inwazja. Zachód nieustannie wspiera broniącą się Ukrainę. Pytanie jednak, czy to, co jest przekazywane, jest wystarczające? Czy w tej sprzętowej mozaice nie brakuje np. samolotów bojowych? Nasz dziennikarz Tomasz Weryński porozmawia na ten temat z generałem brygady doktorem Jarosławem Kraszewskim, byłym szefem Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego w poniedziałkowy poranek - punktualnie o 7:00 - w RMF FM i Radiu RMF24.

Gen. Jarosław Kraszewski / Jakub Rutka / Archiwum RMF FM Pojawiają się też głosy, że rosyjska ofensywa już mogła się rozpocząć. Porozmawiamy zatem, na ile stać rosyjską armię i jaką siłą realnie dysponuje. Czy wojna, jaką obserwujemy w ostatnich miesiącach, nabierze nowej prędkości? Czy Ukraina odpowiednio przygotowała się na zintensyfikowanie działań? Jak powagę sytuacji rozumieją sojusznicy natowscy? Zapytamy też o polskie sprawy, a konkretnie o zgodę Departamentu Stanu, jakiej udzielił Polsce w sprawie zakupu prawie 500 HIMARS-ów. Czy potrzebujemy takiej liczby tych doskonale sprawdzających się w Ukrainie wyrzutni? Jakie obszary polskiego uzbrojenia wymagają większej uwagi? Generał Jarosław Kraszewski w poniedziałek o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24! Zobacz również: Zełenski wprowadził sankcje wobec 200 osób [RELACJA] Po jeszcze więcej informacji odsyłamy Was do naszego internetowego Radia RMF24



