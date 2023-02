14:22

Rosja prawdopodobnie angażuje do obsługi irańskich dronów, używanych do atakowania Ukrainy, zagranicznych najemników, którzy znają tę broń - powiadomił w niedzielę ukraiński wywiad wojskowy.

Podczas zmasowanego ataku dronów 10 lutego wywiad przechwycił rozmowę dwóch operatorów w "dialekcie języka kurdyjskiego, z perskimi wstawkami". Mężczyźni na nagraniu rozmawiają o koordynatach celów.

14:08

Minister spraw wewnętrznych Niemiec Nancy Faeser wezwała do lepszego rozmieszczenia ukraińskich uchodźców w Europie, gdyby doszło do kolejnej fali uchodźczej. "Polska przyjęła do tej pory ponad 1,5 mln ukraińskich uchodźców, Hiszpania 160 tys. Tak nie może pozostać" - powiedziała w niedzielę gazecie "Bild am Sonntag".

Do Niemiec przybyło ponad milion uchodźców z Ukrainy. "Udało im się ocalić życie przed okrutną wojną Putina. Dla kobiet i dzieci, które uciekły z Ukrainy, nie możemy określić limitu przyjęć. Dlatego zrobiliśmy wiele, aby ograniczyć nielegalną migrację z innych państw: na przykład poprzez bardziej intensywne kontrole graniczne" - stwierdziła Faeser.

13:47

Dekret o wprowadzeniu sankcji wobec 199 obywateli Rosji oraz jednego obywatela Ukrainy podpisał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Jak podaje portal Ukraińska Prawda, objęty sankcjami Ukrainiec to Jurij Czerniczuk, który został "dyrektorem" Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, okupowanej przez Rosjan.

13:32

Prezydent Andrzej Duda powiedział w niedzielę w stacji BBC, że decyzja o przekazaniu Ukrainie samolotów F-16 musi być podjęta przez jej sojuszników, niepodległa Ukraina jest w interesie Polski i Europy, a pokój można osiągnąć tylko poprzez przywrócenie jej pełnej suwerenności terytorialnej.

13:04

W okupowanym Mariupolu Rosjanie wyburzają budynki, które "nie nadają się do rekonstrukcji" i kruszą gruz na beton - pisze portal Ukraińska Prawda, zaznaczając, że pod gruzami wciąż mogą znajdować się ciała zabitych mieszkańców tego miasta.

12:43

W Ukrainie po raz pierwszy użyto rakiety UAV. Film opublikował starszy pracownik naukowy Wydziału Chemii KNU im. Szewczenki - Serhij Pipko.