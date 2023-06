Bogdan Zalewski, prowadzący od 6:00 w poniedziałek program w naszym internetowym radiu, zaprosił do rozmowy Małgorzatę Kidawę-Błońską. Wicemarszałkini Sejmu i wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej udzieli wywiadu naszemu dziennikarzowi tuż po godzinie siódmej - najpierw w obu naszych stacjach RMF FM i RMF24, a potem już wyłącznie w Internecie. Polecamy stronę rmf24.pl oraz aplikację RMF ON.

Małgorzata Kidawa-Błońska / Piotr Szydłowski / RMF FM

Jedna z liderek opozycji to odpowiednia osoba do skomentowania najbardziej aktualnych kwestii w naszym kraju, takich jak:

1. Tłumna niedzielna manifestacja przeciwników obecnej władzy na placach i ulicach stolicy: co było głównym magnesem przyciągającym taką masę osób, na co dzień często rozdrabniających się w partyjnych sporach?

2. Efekt tak spektakularnej demonstracji: czy to tylko chwilowa euforia bycia we wspólnocie, entuzjazm od święta? Czy też to zgromadzenie przyniesie realne, praktyczne skutki polityczne?

3. Publiczne ślubowanie Donalda Tuska rozliczenia Zjednoczonej Prawicy: co to za akt? Jaki jest cel ubierania w tak podniosłe słowa zwyczajowego ostrzeżenia pod adresem przeciwników w kampanii wyborczej (której oficjalnie nie ma)?

4. "Ci co skrzywdzili prostego człowieka" - takich słów, nawiązujących do utworu Czesława Miłosza użył w swym przemówieniu lider Platformy Obywatelskiej. Czemu służą takie stylizacje językowe? Czy do człowieka prostego nie można po prostu? Jaką rolę odgrywa tu wysoka kultura?

5. Dla kontrastu - w przestrzeni publicznej pojawia coraz częściej język knajacki i to w ustach osób uchodzących za kulturalne autorytety. Czy puściły już całkiem bariery przed wulgaryzmami? Co to za symptom? Czy to sprawa banalna: znak czasu? Czy potrzebna byłaby tu bardziej pogłębiona diagnoza: co się z nami w Polsce dzieje w ostatnim okresie?

6. Czy głównym powodem takiej radykalizacji i wulgaryzacji tzw. debaty politycznej w naszym kraju jest tryb i kształt ustawy o powołaniu komisji weryfikacyjnej, która ma badać wrogie, rosyjskie wpływy na bezpieczeństwo Polski?

7. Czy niebezpieczne związki polskich elit politycznych i biznesowych z państwem Putina i jego służbami to wydumany problem? Czy też prokremlowska siatka tłamsiła, a może nadal dusi naszą ojczyznę? A jak poważne to zagrożenie w takich państwach jak USA, Wielka Brytania, Francja i Niemcy? Czy tylko Węgry Victora Orbana - jak się powszechnie ocenia - to trojański koń Rosji w Europie i -szerzej- na Zachodzie?

Bogdan Zalewski zaprasza na rozmowę z Małgorzatą-Kidawą Błońską, wicemarszałek Sejmu, wiceprzewodniczącą Platformy Obywatelskiej.