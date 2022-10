Na początku czwartkowego programu w internetowym Radiu RMF24 gościem będzie generał brygady w stanie spoczynku Stanisław Koziej, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Tomasz Weryński porozmawia z nim o polskich zakupach wojskowych w Korei Południowej, a także o sytuacji w Ukrainie oraz Rosji.

Gen. Stanisław Koziej / archiwum / Michał Dukaczewski / RMF FM

Myśliwce, armatohaubice, czołgi i wyrzutnie rakiet - to zestaw jaki kupiliśmy od Koreańczyków, a wszystko w niespotykanych dotąd ilościach. Przykład? 288 wieloprowadnicowych wyrzutni K239, które nazywane są koreańskimi HIMARS. Czołgi? Tysiąc sztuk. Armatohaubice K9? 679 sztuk. Do tego 48 samolotów bojowych FA-50. Czy takie zakupy w połączeniu z amerykańskimi czołgami Abrams, wielozadaniowymi myśliwcami F-35 oraz wyrzutniami HIMARS spowodują, że wskoczymy do militarnej ekstraklasy? Jak sytuować będzie się nasza armia na tle reszty Europy? Czy będziemy mogli czuć się bezpiecznie? Generała Stanisława Kozieja zapytamy również o wprowadzony przez Władimira Putina stan wojenny na okupowanych terytoriach Ukrainy - jaki jest cel takiego zabiegu?

Porozmawiamy też o wojnie zastępczej, czyli wsparciu Iranu i zapowiedzi zaangażowania się również Izraela. Oczywiście po dwóch stronach barykady.