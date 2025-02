"Strachy na lachy. Donald Tusk mnie nie przestraszy. Nie boję się, dlaczego mam się zrzekać immunitetu i ułatwiać przestępcom ich działanie" - mówił Zbigniew Ziobro, Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM, zapytany czy w związku z wnioskiem do sądu sejmowej komisji śledczej o 30-dniowy areszt zamierza zrzec się immunitetu. "Nie będę pomagał bandytom w ich działaniach. Zrobię wszystko, by im to utrudnić" - podkreślił Zbigniew Ziobro.

Krzysztof Ziemiec zapytał swojego gościa na początku rozmowy, czy w związku z wnioskiem do sądu sejmowej komisji śledczej o 30-dniowy areszt Zbigniew Ziobro zamierza zrzec się immunitetu.

Ja się nie boję, bać się może Tusk

Polityk PiS odpowiedział, że nie zamierza się zrzec immunitetu, bo nie chce, jak to ujął, "ułatwiać hasania przestępcom". Powoływał się na wyrok trybunału, który jego zdaniem zdelegalizował komisję śledczą do spraw Pegasusa.

Strachy na lachy. Donald Tusk mnie nie przestraszy. Nie boję się, dlaczego mam się zrzekać immunitetu i ułatwiać przestępcom ich działanie - mówił. Nie będę pomagał bandytom w ich działaniach. Zrobię wszystko, by im to utrudnić - podkreślił były minister sprawiedliwości.

Nie boję się w ogóle. Strach nie powinien być cechą człowieka, który działa w polityce i walczy o Polskę. A to są moje motywacje. Bać się może Tusk i to całe towarzystwo, dlatego że oni popełniają liczne przestępstwa, mówię to zupełnie serio - dodawał.

Gość Krzysztofa Ziemca ostrzegał też swoich przeciwników politycznych, że jeśli przegrają kolejne wybory, to wszyscy trafią do więzień.

Komisja śledcza ds. Pegasusa

Polityk PiS miał być w piątek doprowadzony na posiedzenie komisji śledczej ds. Pegasusa, która swoje obrady rozpoczęła o godz. 10:30. Wcześniej o poranku funkcjonariusze próbowali zatrzymać Ziobrę w jego domu w Jeruzalu (woj. łódzkie) oraz pod warszawskim adresem. W tych miejscach go jednak nie zastali.

Do tej pory były minister sprawiedliwości kilkukrotnie nie stawił się na posiedzenia komisji, co skłoniło jej członków do podjęcia bardziej stanowczych działań. Komisja śledcza ds. Pegasusa zajmuje się badaniem działań rządu, służb specjalnych i policji związanych z wykorzystaniem tego oprogramowania w latach 2015-2023. Jej celem jest również ustalenie, kto był odpowiedzialny za zakup Pegasusa i podobnych narzędzi dla polskich władz.

Kontrowersyjny Pegasus

Krzysztof Ziemiec zapytał też swojego gościa, dlaczego system Pegasus został zakupiony z pieniędzy Funduszu Sprawiedliwości a nie z CBA

Fundusz zajmował się zapobieganiem i przeciwdziałaniem przestępczości, to narzędzie pomagało między innymi wykryć szpiegów rosyjskich, którzy planowali zamachy w Polsce- mówił Ziobro.

Były minister sprawiedliwości dodał, że wszystkie decyzje ws. Pegasusa były legalne i oparte na prawie.

