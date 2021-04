„Stoję w poczuciu tej ogromnej straty, a z drugiej strony też mam takie poczucie, że niestety, pomimo upływu 11 lat ta sprawa, która powinna być dla nas wszystkich takim elementem budowania wspólnoty, jest czymś, co cały czas dzieli Polaków. A dzieli Polaków dlatego, że są ciągle osoby, którym na tym zależy. Tutaj nie mogę uciec od wczorajszego wywiadu Donalda Tuska, który przekroczył wszelkie poziomy obrzydliwości w polityce, ale też w ogóle w życiu (…). Po 11 latach kolejna próba obciążania prezydenta Lecha Kaczyńskiego winą za tę tragedię za pomocą – nie mam co do tego żadnej wątpliwości – wymyślonych, rzekomych rozmów, które panowie odbywali wiele lat temu, o których nagle przypomina sobie po 11 latach. Widać, że Donald Tusk jest człowiekiem, który po pierwsze chce uciec od odpowiedzialności za to, co się wydarzyło. A od tej odpowiedzialności nie ucieknie. Był wtedy premierem, był człowiekiem, który decydował o tym jak to śledztwo będzie przebiegało, to on zdecydował o tym, że zastosowano niewłaściwą podstawę prawną. Dano Rosjanom wszystkie atuty do ręki” - mówił w 11. rocznicę katastrofy smoleńskiej Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM, Jacek Sasin.

Sasin: Donald Tusk przekroczył wszelkie poziomy obrzydliwości Karolina Bereza / RMF FM

Wicepremier stwierdził też, że ani polska komisja, ani rosyjska nie wyjaśniły przyczyn katastrofy smoleńskiej. Jedynym efektem ich pracy było stworzenie fałszerstwa, stworzenie nieprawdziwego obrazu wydarzeń, ale takiego, który był wygodny - przede wszystkim dla Rosjan, a również dla rządzących w Polsce ówcześnie. Wiemy to chociażby z tych nagrań, rozmów, które toczyły się wtedy w ramach polskiego rządu. Martwili się głównie tym, aby polska wersja raportu nie różniła się zbytnio od rosyjskiej. Rozumiem, że dla Donalda Tuska pani Anodina i jej komisja, jej raport cały czas są czymś wiarygodnym.

Raport komisji Antoniego Macierewicza zostanie opublikowany w najbliższych dniach?

Podzielam frustrację wszystkich tych Polaków, którzy chcieliby mieć dziś jasność dlaczego doszło do tej tragedii, jakie były przyczyny katastrofy. To jest oczywiste, wszyscy byśmy chcieli, żeby ta sprawa była wyjaśniona i wyjaśniona w sposób wiarygodny i jak najszybszy - przyznał Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM Jacek Sasin. Wicepremier tłumaczył brak widocznych efektów pracy komisji Macierewicza faktem, że prace rozpoczęto pięć lat po katastrofie. Bardzo trudno jest dzisiaj, po wielu latach badać coś, co zostało zafałszowane wcześniej, gdzie stworzono bardzo wiele fałszywych tropów, fałszywych interpretacji. Trzeba było po pięciu latach od katastrofy zaczynać to badanie niejako od nowa. To jest powodem tego, że dzisiaj tak trudno jest dojść do prawdy i nie wiem do końca, że kiedyś do niej dojdziemy - mówił minister aktywów państwowych.

Zdaniem Sasina komisja Antoniego Macierewicza powinna jednak działać. To nie jest prawda, że (komisja - przyp. RMF FM) sobie nie radzi. Komisji się udało ustalić bardzo wiele. Z tego co wiem, w najbliższym czasie ten raport komisji zostanie opublikowany. To jest potężny dokument, ponad 700 stron analiz dokonywanych nie tylko w Polsce". Dodał, że opublikowanie raportu "to kwestia raczej najbliższych dni.

"Atmosfera w koalicji jest dosyć podgrzana"

Atmosfera jest dosyć podgrzana na linii PiS - nasi partnerzy koalicyjni w ramach Zjednoczonej Prawicy - przyznał w rozmowie z RMF FM Jacek Sasin. Gość Krzysztofa Ziemca podkreślał, że "nie ma żadnego powodu, żeby (koalicjanci -przyp. RMF FM) uważali, że są w jakiś sposób niedowartościowani". Ich wpływ na (...) rząd i udział w rządzeniu jest niewspółmiernie duży w porównaniu z poziomem poparcia społecznego - przekonywał członek kierownictwa PiS.

"Dopilnuję, by sprawę Energi rozwiązać ku zadowoleniu klientów"

W przyszłym tygodniu skierujemy (...) do prac rządowych projekt restrukturyzacji energetyki. Ogromny, rewolucyjny projekt - zapowiedział na antenie RMF FM RMF FM Jacek Sasin. Według ministra aktywów państwowych, w zamyśle nowych przepisów jest "wydzielenie węglowych elektrowni z dotychczas funkcjonujących spółek". Ma to umożliwić "stworzenie odrębnego podmiotu i danie tym samym Spółkom Skarbu Państwa energetycznym takiego nowego oddechu, możliwości pozyskania finansowania również dla nowych inwestycji".

W rozmowie poruszono tez temat nieprawidłowości w gdańskiej Enerdze. Nasi dziennikarze ustalili, że pracownicy spółek związanych z koncernem energetycznym mieli wprowadzać w błąd swoich klientów, co skutkowało wyższymi rachunkami za prąd. Dopilnuję, żeby nie tylko tę sprawę rozwiązać ku zadowoleniu klientów, ale też wyciągnąć konsekwencje wobec osób winnych - zapewnił wicepremier. Sprawa jest bulwersująca. (...) Oczekuję od pana prezesa Obajtka i kierownictwa Orlenu zdecydowanych działań. Wiem, że takie działania zostały podjęte. Zostały wszczęte procedury kontrolne. One już dzisiaj skutkują odbieraniem koncesji czy wypowiadaniem umów z takimi nieuczciwymi podwykonawcami - stwierdził Sasin.

Krzysztof Ziemiec pytał tez swojego gościa o wsparcie budowy łuku triumfalnego w Tomaszowie Lubelskim. Budujemy w Polsce wiele rzeczy, wiele inwestycji, ponieważ inwestycje są kołem zamachowym gospodarki. Spółki Skarbu Państwa wiele takich inwestycje prowadzą - mówił Jacek Sasin. Nie widzę nic złego w takiej inicjatywie, która jest inicjatywą oddolną, społeczną - ocenił wicepremier.