"Mateusz Morawiecki powinien usiąść do stołu z opozycją i szczerze porozmawiać o Funduszu Odbudowy. My chcemy rozmawiać o Funduszu Odbudowy z rządem" – deklaruje prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, dodając, że "nie kupuje się kota w worku".

Przedterminowe wybory? "Nie sądzę, żeby przedterminowe wybory odbyły się w tym roku" - mówi Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM - "One mogą być w roku przyszłym, ale nie sądzę, by były w tym roku".

Co z rządem technicznym? "Opozycja zawsze musi być gotowa do podejmowania decyzji. Jeżeli rząd utraci większość, to trzeba się w takiej sytuacji też odnaleźć" - stwierdza szef Ludowców.

Kto zasili Porozumienie Jarosława Gowina, a kto przejdzie do Chadecji, tworzonej przez Piotra Zgorzelskiego? "To nie są wyścigi. Ci, którzy dziś się ścigają na transfery, robią to na użytek dnia dzisiejszego, żeby pokazać, że są jeszcze ważnymi graczami. My robimy swoje" - twierdzi Kosiniak-Kamysz.

Prezes PSL potwierdził też, że opozycja wystawi własnego kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich. Nie chciał jednak ujawnić jego nazwiska. "Jeszcze nie czas zdradzać, kto nim będzie. Szkoda spalić osobę, która ma szansę" - mówił, przypominając, że najpierw w Senacie musi zostać odrzucona kandydatura Bartłomieja Wróblewskiego, wystawionego przez PiS. "Nie widzę przestrzeni do zaakceptowania urzędującego polityka partii rządzącej" - mówił o kandydacie PiS.

