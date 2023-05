"Te słowa są wyryte w kamieniu, bo my jesteśmy partią, która jest wiarygodna. Jeżeli powiedzieliśmy, że będzie 500 plus, to było 500 plus. Jeżeli powiedzieliśmy, że będzie 800 plus, to będzie" - podkreślił w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem prof. Norbert Maliszewski, szef Rządowego Centrum Analiz, odnosząc się do zapowiedzianego przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości podniesienia świadczenia 500 plus o 300 zł. Gość RMF FM dodał, że programu nie można wprowadzić w tym roku, bo nie pozwala na to sytuacja inflacyjna.

W niedzielę prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński ogłosił, że świadczenie 500 plus od nowego roku zostanie podniesione o 300 zł - stanie się 800 plus . Lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk zaproponował, by zmiany wprowadzić już od 1 czerwca. Dlaczego partia rządząca nie chce się na to zgodzić?

Wszystko musi mieć odpowiedni czas. Tym odpowiednim czasem wprowadzenia 800 plus jest taka sytuacja, kiedy inflacja będzie spadać, kiedy ta sytuacja, jeżeli chodzi o rynki i inflację, będzie się stabilizować. Wówczas możemy dać te dodatkowe ok. 2 mld złotych miesięcznie do kieszeni Polaków - powiedział prof. Norbert Maliszewski, dodając, że "to nie będzie stanowić istotnego impulsu inflacyjnego".

Na uwagę prowadzącego, że nie mamy pewności, iż od nowego roku inflacja spadnie, szef Rządowego Centrum Analiz powiedział, że "większość osób jest bardzo spójna w prognozach".

Dobrze widać, jakie są powody tej inflacji. Ona w dużej mierze jest importowana. O inflacji stanowiły wysokie ceny nośników energii, paliw, ale też żywności. Widzimy, że jeżeli te ceny spadają, to także inflacja w Polsce spada, aż w końcu będzie miała charakter jednocyfrowy - powiedział.

Prof. Norbert Maliszewski / Karolina Bereza / RMF FM

Prof. Norbert Maliszewski zaznaczył, że 800 plus tak czy siak będzie. Te słowa są wyryte w kamieniu, bo my jesteśmy partią, która jest wiarygodna. Jeśli powiedzieliśmy, że będzie 500 plus, to było 500 plus. Jeżeli powiedzieliśmy, że będzie 800 plus, to będzie - podkreślił.

Gość Krzysztofa Ziemca zauważył również, że program 500 plus wpłynął na wskaźnik dzietności, choć w sposób krótkotrwały. Podobnie - jego zdaniem - będzie w przypadku podniesienia świadczenia o 300 złotych.

500 plus zmieniło prognozy dotyczące dzietności, wpłynęło na ten wskaźnik. Co więcej, nie tylko na dzietność, ale i na decyzje dotyczące trzeciego i czwartego dziecka. Tego też możemy się spodziewać w przypadku 800 plus - dodał.

Dlaczego darmowe autostrady, a nie kolej?

W rozmowie poruszony został również temat darmowych autostrad. Bezpłatne mają być zarówno odcinki zarządzane przed Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, jak i te koncesyjne. Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość skupia się na drogach, a nie chce np. wprowadzić tańszego biletu na kolej wzorem Niemiec lub w ogóle sprawić, by podróżowanie tym środkiem transportu było darmowe?

My też liczyliśmy na możliwość wprowadzenia biletu na cały kraj. Problemem jest natomiast to, że za czasów PO i PSL koleje regionalne przekazano samorządom i sposób stworzenia tego biletu okazał się na tyle kłopotliwy i trudny, że nie ma tutaj takiej prostej analogii - stwierdził szef Rządowego Centrum Analiz.

Prof. Norbert Maliszewski dodał, że w przypadku Polski ważne są drogi, bo Polacy się nimi poruszają i np. podczas wyjazdów wakacyjnych pojawiają się kłopoty. To, co można zrobić szybko i sprawnie, w sposób wiarygodny, to znieść te opłaty na drogi publiczne - dodał.

Na pytanie, co rząd chce zrobić z koncesjonowanymi odcinkami autostrad, zarządzanymi przez prywatne firmy, gość Krzysztofa Ziemca przyznał, że "będziemy oczywiście negocjować".

Wydaje mi się, że presja społeczna będzie na tyle silna plus możliwości rządu są na tyle duże (...), że taki plan jesteśmy w stanie zrealizować - dodał.