Gościem Tomasza Weryńskiego w rozmowie 7 pytań o 7:07 w internetowym Radiu RMF24 był poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz prezes Związku Sadowników RP, Mirosław Maliszewski. Pytany był m.in. o to, kto odpowiada za tak horrendalne ceny w polskich sklepach, jak zatrzymać galopującą inflację żywności oraz czy na wiosnę możemy spodziewać się spadku cen. Poruszono także kwestię ukraińskiego zboża i tego, co polski rząd robi w tej kontrowersyjnej sprawie.

Mirosław Maliszewski przyznaje, że rok 2023 to będzie kolejny trudny rok dla polskich sadowników. "

7 pytań o 7:07. Gościem Mirosław Maliszewski

Szczególnie dla producentów jabłek. Spotykamy się niestety z dwoma zjawiskami. Jeden to wysokie koszty produkcji, a drugi to zamknięte rynki zbytu. Mamy zamknięty rynek zbytu rosyjski, który przez ostatnie kilkadziesiąt lat był naszym tradycyjnym miejscem sprzedaży. Ale uwaga, mamy też zamknięty rynek zbytu egipski, do którego w ostatnim czasie eksportowaliśmy ogromne ilości polskich jabłek. Są problemy na tym rynku z popytem, dlatego niestety producenci jabłek sprzedają je dziś poniżej kosztów wytworzenia - stwierdził.

Prezes Sadowników przyznaje jednak, że są pewne nadzieje dotyczące ożywienia rynku egipskiego. Być może konsumenci przestawią się z drogich warzyw na tańsze owoce, w tym jabłka.

Natomiast faktem jest, że producenci owoców są dotknięci dziś ogromnym kryzysem i wiele z tych gospodarstw ma problemy, by dotrwać do następnego sezonu i odnowić produkcję - mówił na antenie Radia RMF24.