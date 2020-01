„Dla mnie bardzo istotny jest kontrast, między zachowaniem premiera Kanady - a przecież niedługo będziemy mieli 10. rocznicę tragedii smoleńskiej - a ówczesnego premiera Polski, Donalda Tuska. I fakt, że premier Kanady potrafił wywrzeć presję, która zakończyła się właśnie w ten sposób, że sprawcy przyznali się do tego czynu. Kontrastuje z tym postawa premiera rządu PO-PSL, który na wszystko się godził, który zostawił śledztwo po stroni rosyjskiej, po katastrofie smoleńskiej” – komentował w RMF FM szef MON Mariusz Błaszczak sobotnie doniesienia o tym, że irańska armia przyznała się do zestrzelenia ukraińskiego samolotu. „To przecież rezultatem decyzji Donalda Tuska jest to, że dziś wrak samolotu - a więc dowód w sprawie - jest w Rosji” – dodał gość Krzysztofa Ziemca.

Mariusz Błaszczak o zaangażowaniu Polski w konflikt na Bliskim Wschodzie: To będzie decyzja wspólna Sojuszu Północnoatlantyckiego

Krzysztof Ziemiec w rozmowie ze swoim gościem - szefem MON - przypomniał, że Donald Trump apelował, żebyśmy - jako Sojusz Północnoatlantycki - bardziej zaangażowali się na Bliskim Wschodzie, głównie w Iraku. Odpowiadając na pytanie o gotowość polskiej armii do takiego zaangażowania, Mariusz Błaszczak zapewniał: Jesteśmy solidarni w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dlatego, że liczymy na wsparcie w sytuacji, w której my - Polska - została zaatakowana. Dlatego jesteśmy aktywni, uczestniczymy w misjach. To będzie decyzja wspólna Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Gość Krzysztofa Ziemca przekonywał, że Polska nie będzie sama podejmowała decyzji o większym udziale w konflikcie na Bliskim Wchodzie: Wspólnie podejmiemy taką decyzję na zasadzie solidarności. My koncentrujemy swoje wysiłki na tym, żeby Wojsko Polskie było liczniejsze. My koncentrujemy swoje wysiłki, żeby było wyposażone w najnowszy sprzęt - jest wyraźne przyspieszenie w zakresie zarówno zwiększania liczebnego wojska, jak i modernizacji sprzętu wojskowego.

Krzysztof Ziemiec, RMF FM: Zaczynamy oczywiście od informacji z poranka. Iran przyznał się do tego, że to on stoi za zestrzeleniem samolotu boeinga. Pana służby, pan wiedział o tym wcześniej, spodziewał się takiej informacji?

Mariusz Błaszczak: Rzeczywiście służby informowały o tym, że to jest...

Polskie służby?

Tak, (informowały - RMF FM) że to jest najbardziej prawdopodobne, ale mówili także o tym premier Kanady, prezydent Stanów Zjednoczonych.

W takim trybie mocno przypuszczającym jednak wczoraj.

Tak, również sekretarz generalny NATO. Co jest najważniejsze? Najważniejsze jest to, że została wywarta presja międzynarodowa na władze Iranu no i w rezultacie dziś prezydent Iranu wyraził żal z tego powodu. Rozumiem, że będzie też zadośćuczynienie, ale dla mnie bardzo istotny jest kontrast między zachowaniem np. premiera Kanady - a przecież niedługo będziemy mieli 10. rocznicę tragedii smoleńskiej - a zachowaniem ówczesnego premiera Polski Donalda Tuska i fakt, że premier Kanady potrafił wywrzeć presję, która zakończyła się właśnie w ten sposób, że sprawcy przyznali się do tego czynu, a kontrastuje z tym postawa premiera rządu koalicji PO-PSL, który na wszystko się godził, który zostawił śledztwo stronie rosyjskiej po katastrofie smoleńskiej. To przecież rezultatem decyzji Donalda Tuska jest to, że dziś wrak samolotu - a więc dowód w sprawie - jest w Rosji.

Może inna sytuacja była wtedy, inna sytuacja jest dzisiaj? Dziś mamy prawie stan wojny, wtedy świat nie był w żadnym stanie wojny z Rosją.

Jak to? Przecież Rosja napadła na Gruzję. To był rok 2008, dwa lata wcześniej Rosja napadła na Gruzję.

Ale wszystko się skończyło. Już działań zbrojnych nie było.

Cztery lata później, w 2014 roku Rosja napadła Ukrainę, zajęła Krym. Świętej pamięci Lech Kaczyński w Gruzji mówił: najpierw Gruzja, potem Ukraina, potem państwa nadbałtyckie, a potem być może Polska. Rzeczywiście wtedy rząd koalicji PO-PSL likwidował wojsko, zmniejszał np. zlikwidował w 2011 roku 1. Warszawską Dywizję Zmechanizowaną im. Tadeusza Kościuszki. Tak, wtedy rząd koalicji PO-PSL tak postępował.

Wróćmy do tego w części internetowej panie ministrze. Jeszcze spytam jak to zmienia stan gry na Bliskim Wschodzie, ta informacja z poranka? Coś się zmieni? Pan mówił o zadośćuczynieniu.

Ja myślę, że jest to właściwa postawa władz irańskich - przyznanie się do winy, tak jak to wszystko wyglądało. Konflikt, który mamy na Bliskim Wschodzie oczywiście nie zostanie zażegnany - bo ten konflikt jest przecież od wielu, wielu lat - ale wyraźnie widać deeskalację.

Myśli pan, że ta informacja z poranka, uderzenie się w piersi Iranu zmieni sytuację w tym znaczeniu, że to będzie kolejna deeskalacja czy wręcz odwrotnie?

Ja sądzę, że powiedzenie prawdy jest zawsze dobre, bo świadczy o intencjach, to świadczy o tym, że jest poszukiwane porozumienie.

Wczoraj Donald Trump zapowiedział kolejne sankcje, myśli pan, że dziś czeka nas kolejny krok w tej sprawie czy to już jest wszystko?

Wyraźnie widać deeskalację. Ja nie wiem co zrobi prezydent Stanów Zjednoczonych, ale dla mnie nie ulega wątpliwości, że prezydent Trump zachował się w sposób stanowczy, że prezydent Trump skutecznie dba o interesy Stanów Zjednoczonych, ale z mojego punktu widzenia, jako ministra obrony narodowej najważniejsze jest to, jaka jest sytuacja polskich żołnierzy na Bliskim Wschodzie.

