Zastępca rzecznika prasowego PiS Radosław Fogiel w Porannej rozmowie w RMF FM odniósł się do ewentualnego spotkania przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości z przebywającymi w Polsce reprezentantami Komisji Weneckiej: ”Rząd uznaje tę wizytę za nieoficjalną. Komisja Wenecka została zaproszona przez Senat, który nie jest upoważniony do uprawiania polityki zagranicznej. Być może spotkanie odbędzie się na roboczym poziomie”.





Wideo youtube

Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Radosław Fogiel: Nie sądzę, żeby doszło do spotkania przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości z Komisją Wenecką

Zwiększenie budżetu na KPRM wynika ze zwiększenia zakresu zadań

Radosław Fogiel w Porannej rozmowie w RMF FM zapytany o przyczyny podwojenia wydatków na Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w 2018 roku, w stosunku do ubiegłych lat, odpowiedział, że wynika to ze "zwiększenia zakresu zadań KPRM".

Zdaniem zastępcy rzecznika prasowego PiS - "w skali budżetu nie są to wielkie pieniądze". Stwierdził również, że część kosztów związana jest z podniesieniem pensji i przeniesieniem części ministerialnych departamentów do KPRM-u.

Robert Mazurek, RMF FM: Radosław Fogiel, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości gościem. Dużo pieniędzy pan wydał w grudniu, pomagając świętemu Mikołajowi?

Radosław Fogiel: Za dużo.

Za dużo. To dobrze, bo wie pan, porozmawiamy o oszczędnościach. Zna pan takie...

Słowo, jak "oszczędności"? Ze słyszenia.

Październik miesiącem oszczędzania, styczeń miesiącem rozliczania. Pamięta pan jeszcze takie słowa: pokora, umiar, roztropność, koniec z arogancją władzy, koniec z pychą - tak mówiła w listopadzie 2015 roku Beata Szydło.

Tak, mówiła. Słusznie mówiła i ja się z tym zgadzam.

Ja też się zgadzam i tak powinno być. Wszyscy się z tym zgadzamy. Budżet państwa jest waszym powodem do dumy. Mówicie, że się zbilansował, wszystko świetnie - dobrze. Teraz czas na pochwały. Znakomity budżet, fantastyczny, fenomenalny, cały świat na zazdrości.

Informacja dla słuchaczy: Rumienie się.

Dobrze, a teraz porozmawiajmy poważnie - tamto mamy za sobą. Czy pan wie, ile wynoszą koszty obsługi pani premier, pana premiera w ciągu rządów Prawa i Sprawiedliwości?

Koszty funkcjonowania KPRM?

Tak.

No nie strzelę teraz sumarycznej kwoty.

To ja chętnie panu powiem. Otóż w roku 2015 wydaliśmy na to - wydaliśmy, czyli nie tyle, ile było zapisane w budżecie, ale ile wydaliśmy - prawie 147 mln, za waszych rządów podwoiliśmy to, 342 mln wydaliśmy w 2018. Budżet Kancelarii Premiera, ten zapisany w budżecie, czyli sporo skromniejszy, jest podobny. Jakkolwiek na to spojrzeć, dwa razy więcej wydajecie na Kancelarię Premierę.

Wierzę na słowo co do tych kwot.

Pan nad tym głosował, więc proszę mi nie wierzyć na słowo

No nie, ale mówi pan redaktor o kwotach, które nie są wpisane w budżet.

Dobrze. W ustawie na ten rok przewidzieliście na Kancelarię Premiera 278 mln. W roku 2015 przewidziano 125 mln. To jest ponad dwa razy tyle.

Zgodna. Ale to wynika, po pierwsze, z większych kompetencji...

Słucham? Premier ma większe kompetencje?

Z większego zakresu zadań, którymi się zajmuje kancelaria jako taka.

Naprawdę? A proszę mi powiedzieć...

Mamy pełnomocników rządu, którzy są obsługiwani przez KPRM.

Czyli chodzi o to, że macie więcej stanowisk. Bo zadania są te same

Nie, mamy więcej osób do pracy.

Tak, to prawda. Nawet panu powiem o ile. Proszę pana, zatrudnienie w Kancelarii Premiera wzrosło o prawie 20 proc. Co piąty pracownik Kancelarii Premiera, to nówka sztuka. Proszę pana, takich "numerów" nie było tam od dawna.

Dobrze.

No to źle chyba.

Wszystko świetnie. Najpierw jedna, taka podstawowa sprawa. 270 mln to rzeczywiście wygląda na pieniądze ogromne, bo to są pieniądze takie, których pewnie żaden z nas nie zobaczy sumarycznie w przeciągu życia. Ale jednak, jeżeli porównujemy do budżetu, to mówimy o ponad 430 mld, więc w skali budżetu, to nie są wielkie pieniądze.

Panie pośle, ja nawet nie mam problemu z tym, ile to wynosi.

Wkrótce cała treść rozmowy.