Naszym gościem będzie Marek Pęk, wicemarszałek Senatu z Prawa i Sprawiedliwości. Porozmawiamy z nim m.in. o ustawie wiatrakowej. Opozycja, która ma większość w Senacie, zapowiada wprowadzenie do niej poprawek. Czy senatorowie PiS je poprą? Zapytamy też o to, czy politycy PiS są pewni, że ustawę wiatrakową podpisze prezydent. Sprawdzimy też czy Senat zamierza uwzględnić wątpliwości Rzecznika Praw Obywatelskich do zmian w Kodeksie wyborczym.