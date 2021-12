"Za wszystkie takiego rodzaju sytuacje odpowiada osoba, która dowodzi całością. W tym wypadku moralną i polityczną odpowiedzialność powinien wziąć minister obrony narodowej. To on skierował tych żołnierzy na granicę, mimo że nie są przygotowani do zastępowania funkcjonariuszy straży granicznej czy policji" - tak o dezercji polskiego żołnierza na Białoruś mówił w RMF FM były prezydent Bronisław Komorowski. Gość Krzysztofa Ziemca przypomniał, że jak sam był ministrem obrony narodowej to miał "podobne sytuacje". "Ja też wtedy brałem za to odpowiedzialność publiczną" - powiedział.

Jeżeli ta dezercja wiązała się z bardzo złymi warunkami żołnierzy, którzy od dłuższego czasu tam służą, a takie plotki krążą, wiązałoby się z długotrwałym, ponad stan, ponad możliwości przebywaniem żołnierzy na samej granicy, w nocy, w mrozie, to są skutki decyzji pana ministra Błaszczaka - powiedział Komorowski.

Były prezydent stwierdził, że polski żołnierz będzie teraz wykorzystywany "do maksimum" przez propagandę Łukaszenki i Kremla. To będzie przejaw tego, że morale żołnierskie siadły i tego się nie da ukryć, i to będzie pokazywane, wykorzystywane. Trzeba stanąć twarzą w twarz z problemem i bronić nie tylko honoru Wojska Polskiego, co jest ważne, ale też racjonalności własnych decyzji - mówił.

Komorowski o "lex TVN": Dla mnie jest oczywiste, że prezydent powinien zawetować ustawę

Dla mnie jest oczywiste, że (prezydent Andrzej Duda - przyp. red.) powinien zawetować, bo to ustawa (tzw. lex TVN), która łamie umowę polsko-amerykańską dotyczącą ochrony inwestycji wzajemnych. To jest ustawa, która - moim zdaniem - łamie konstytucję, zagraża wolności mediów - mówił w RMF FM były prezydent Bronisław Komorowski. Stwierdził jednak, że nie ma wierzy, by urzędujący prezydent sprzeciwił się ustawie. Po już tych wszystkich różnych tanich deklaracji prezydenta, że będzie strażnikiem konstytucji, będzie strażnikiem wolności mediów, wolności rynkowych i w zderzeniu z jego praktyką rządzenia, ja nie mam wątpliwości, że za tymi gromkimi zapewnieniami niewiele pójdzie - mówił.

Na uwagę Krzysztofa Ziemca, że jeszcze kilka miesięcy temu Andrzej Duda skłaniał się ku zawetowaniu ustawy, Bronisław Komorowski stwierdził, że "prawdopodobnie jest tak, jak mówił pan Kaczyński, że przekona pana prezydenta". Pan prezydent najprawdopodobniej, bo to jest zgodne z jego charakterem w mojej opinii, pewno skieruje tę opinię do Trybunału Konstytucyjnego i umyje ręce. Wszyscy wiemy, że Trybunał Konstytucyjny jest dzisiaj w pełni dyspozycyjny wobec władzy Jarosława Kaczyńskiego i to właśnie on na końcu w związku z tym podejmie taką decyzję, jaka ma być - mówił były prezydent.

Krzysztof Ziemiec, RMF FM: Bronisław Komorowski jest naszym gościem. Dzień dobry, panie prezydencie.

Bronisław Komorowski: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.

Panie prezydencie, kto odpowiada za wczorajszą dezercję polskiego żołnierza na polsko-białoruskiej granicy? Kto za to powinien ponieść pana zdaniem konsekwencje?

Takie rzeczy się zdarzają w każdej armii i przykro, że się zdarzyło w polskiej armii i to w takiej napiętej sytuacji, w czasie akcji, w których uczestniczą także żołnierze na granicy polsko-białoruskiej. Na ogół za wszystkie tego rodzaju sytuacje odpowiada osoba, która dowodzi całością. W tym wypadku chyba powinien moralną odpowiedzialność i polityczną wziąć na siebie minister obrony narodowej. On skierował tych żołnierzy na granice, mimo że żołnierze nie są przygotowani do zastępowanie funkcjonariuszy straży granicznej czy policji. Nie do tego są szkoleni, nie do tego są wyposażeni. Więc chyba taką bardziej moralna odpowiedzialność powinien dźwignąć minister obrony narodowej, a nie wskazywać palcem na dowódców najniższej rangi.

Też stał pan kiedyś na czele Ministerstwa Obrony Narodowej. Dobrze pan wie, że minister nie wie o tym wszystkim, co dzieje się na dole. Ja też mogę zapytać, co się stało ze Służbą Kontrwywiadu Wojskowego. Dochodzą teraz informacje, że ten człowiek miał problemy ze sobą, z rodzinę, z prawem. To nie była osoba, która byłaby idealną jednostką.

Ja byłem nie tylko zwierzchnikiem sił zbrojnych, ale przez wiele lat ministrem i wiceministrem obrony narodowej, albo przewodniczącym sejmowej komisji obrony narodowej. Ja też miałem podobne sytuacje, powiem nawet, że może bardziej dramatyczne, bo zakończone np. od śmiercią kolegów za przyczyną jednego z żołnierzy, ale dlatego świadomie powiedziałem o moralnej odpowiedzialności cywilnych zwierzchników sił zbrojnych. Ja też wtedy brałem za to odpowiedzialność przed opinią publiczną. Tłumaczyłem w momencie, kiedy doszło do też jakiegoś bardzo dziwnego zjawiska w wyższej szkole łączności w Zegrzu pod Warszawą, gdzie zabił jeden żołnierz podchorąży zabił swoich kolegów. No ja się dziwię trochę panu Błaszczakowi, że mu nie starczyło odwagi, żeby właśnie przed opinią publiczną stanąć i wytłumaczyć. Jeszcze raz powiem: takie rzeczy zdarzały się, zdarzają i będą się zdarzały w przyszłości we wszystkich armiach świata, ale od tego są ministrowie obrony narodowej, aby oni stawali przed opinią publiczną, a nie po to, aby zrzucali odpowiedzialność na dowódców wojskowych najniższej rangi.

Ale sugeruje pan, że minister Błaszczak powinien podać się do dymisji za to, co się stało?

Wie pan, ja za mało wiem o tym, co tam się stało naprawdę. Jeżeli to dezercja wiązałaby się np. z bardzo złymi warunkami, w których żołnierze od dłuższego czasu służą, a takie plotki czy informacje krążą, jeśli np. wiązałaby się z długotrwałym, nie wiem, ponad stan, ponad możliwości przebywaniem żołnierzy na samej granicy w nocy w mrozie itd. no to są skutki decyzji pana ministra Błaszczaka, co za to też powinien ponosić odpowiedzialność. Ale jeżeli przyczyną są jakieś inne, związane albo z używkami, czy z alkoholem, no to sprawa ma się zupełnie inaczej. Tak czy siak moralną odpowiedzialność trzeba umieć brać na siebie, jeśli się jest odpowiedzialnym za siły zbrojne, a nie powinno się zwalać wszystkiego na dowódców najniższego szczebla.