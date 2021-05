„Premier ma stuprocentową rację. Prawo, konstytucja, zobowiązują nas do tego, by wybory przeprowadzić raz na 5 lat. Gdyby te wybory nie zostały przeprowadzone, to nie miałby kto podpisać ustaw, nie byłoby tarczy” – mówił europoseł Solidarnej Polski Patryk Jaki, pytany przez Krzysztofa Ziemca o zawiadomienia Najwyższej Izby Kontroli w sprawie tzw. wyborów kopertowych. „My robiliśmy wszystko, by te wybory odbyły się zgodnie z terminem konstytucyjnym. Z jednej strony mieliśmy blokadę koalicjanta i nie mogliśmy tego przeprowadzić, a z drugiej strony mieliśmy blokadę opozycji, która zaapelowała do samorządów, żeby tych wyborów nie przeprowadzały, dlatego że miała osobistą motywację - chciała wymienić słabego kandydata jakim była Małgorzata Kidawa-Błońska i dlatego zablokowała państwo, dlatego te wybory się nie odbyły” – dodał. „Ta cała sprawa to jest wina opozycji” – stwierdził gość RMF FM.

Jaki powiedział, że ogólnie w kwestii unijnego funduszu i integracji z UE nie zgadza się z premierem Mateuszem Morawieckim. W tej sprawie ja często mam ochotę ubrać koszulę Rejtana, krzyczeć, że w Polsce dzieje się coś złego, a wielu tego nie dostrzega. Wchodząc do UE umawialiśmy się na wspólny rynek, wolne granice, a w tej chwili jest tak, że mnie jest trudno wskazać obszar funkcjonowania państwa, w który Unia nie jest w stanie zaingerować. I tu chodzi o to, czy Polacy mogą jeszcze rządzić się we własnym kraju - mówił.

Wybór RPO

Prof. Marcin Wiącek został kandydatem na Rzecznika Praw Obywatelskich niemal całej opozycji. Swoimi podpisami wsparło go jednak także kilku posłów Porozumienia, w tym wicepremier Jarosław Gowin. To jest sytuacja niekomfortowa, ale być może wreszcie to sprawi, że zostanie wybrany kandydat, który jest tego warty. Nie chciałbym powtórki z pana (Adama) Bodnara, bo nie chciałbym Rzecznika Praw Obywatelskich, który widzi tylko na lewe oko - mówił w RMF FM europoseł Solidarnej Polski Patryk Jaki. Jesteśmy na etapie analizowana pracy pana profesora. Zobaczymy jaki program przedstawi i pewno konieczne będzie spotkanie z Solidarną Polską i wtedy podejmiemy decyzję, czy ta kandydatura sprawi, że będziemy mieli Rzecznika Praw Obywatelskich wszystkich Polaków - dodał. Przyznał, że osobiście był fanem kandydatury Jana Rokity, którą zaproponował prezydent Andrzej Duda. To mógłby być kandydat, który mógłby połączyć opozycję z koalicją. Nietuzinkowy, intelektualnie silny, taki Polsce jest potrzebny - mówił Jaki.

Przyspieszone wybory

Pytany o przyspieszone wybory, Jaki odpowiedział, że ma nadzieję, że do nich nie dojdzie. Uważam, że są na to małe szanse. Mamy większość, mamy podpisany wielki program, Polski Ład - mówił. Wychodzimy z pandemii, musimy się skupić, by zbudować jeszcze silniejszą gospodarkę, a nie na kolejnych wyborach. Jestem przekonany, że wybory to ostateczność - podkreślił.

Nowelizacja kodeksu karnego

Były wiceminister sprawiedliwości został także zapytany o sprawę morderstwa 11-letniego Sebastiana, którego zabił skazany wcześniej za przestępstwa wobec dzieci mężczyzna.

My ciągle wnosimy projekt nowelizacji kodeksu karnego i on ciągle jest blokowany. Gdyby wcześniej został uchwalony, ciągle jest przez kogoś blokowany, to prawdopodobnie ten chłopczyk by żył. To jest pedofil, który został złapany na przestępstwie i dostał karę nieizolacyjną. Gdybyśmy byli w USA to on po prostu przez wiele lat lub do końca życia nie wyszedłby z więzienia i ten chłopczyk by żył. A w Polsce kary są dalej niskie - powiedział.

W internetowej części programu Krzysztof Ziemiec dociekał, dlaczego w dalszym ciągu nie ma zaostrzenia kar dla pedofili, mimo że jest to zapowiadane od wielu lat. Patryk Jaki stwierdził, że ciągle pojawiają się blokady w zmianie prawa. Przyznał, że część koalicjantów bywa sceptyczna i duży opór jest wśród opozycji. Szybko dodał, że jego formacja zrobiła najwięcej w tej kwestii, tworząc Rejestr Pedofili. To nasze duże osiągniecie. To jest rozwiązanie, które nawet w Europie nie zawsze jest spotykane - przyznał były wiceminister sprawiedliwości.



Jaki o wstrzymaniu prac kopalni w Turowie: Polska ma w tej sprawie 100 proc. racji, więc dlaczego mamy coś Czechom płacić?

To TSUE złamało prawo - tak bez wahania odpowiedział europoseł Solidarnej Polski, na pytanie o sprawę kopalni w Turowie. Dodał, że Polska jest na czele państw, które wykonują wyroki TSUE, ale w przypadku wstrzymania prac w kopalni i tym samym wykonanie postanowienia Trybunał Sprawiedliwości UE, oznaczałoby złamanie polskiej konstytucji. Patryk Jaki pytany, czy nie można było tej sprawy rozwiązać wcześniej na drodze negocjacji, stwierdził że: Można się dogadać, ale Polska ma w tej sprawie 100 proc. racji, więc dlaczego mamy coś Czechom płacić?. Zaznaczył, że zarzuty Czechów są absurdalne, a prawdziwym tłem tego konfliktu jest konkurowanie z Polską w dostarczanie energii. Dodał także, iż Niemcy również mają swój interes w blokowaniu pracy kopalni w Turowie, gdyż będzie to oznaczało konieczność kupowania gazu z Nord Stream 2. O to toczy się gra. Trzeba zobaczyć szerszą perspektywę w tej sprawie - dodał Jaki.

Eurodeputowany pytany o sankcje dla Mińska i Łukaszenki, powiedział: Tak naprawdę na Białorusi rządzi Putin i w mojej ocenie, to on przeprowadził ten atak. Polityk zauważa, że to właśnie projekt Nord Stream 2 i brak sprzeciwu USA i UE na jego funkcjonowanie, dodaje śmiałości prezydentowi Rosji do przeprowadzania takich operacji. Patryk Jaki dodał, że elity europejskie już dawno powinny nauczyć się, że "nie można negocjować z tyranami". Z jednej strony Niemcy zawieszają tabliczki z napisem "Praworządność i demokracja", a z drugiej strony bezczelnie te wartości łamią, budując Putinowi Nord Stream2, czyli potężne narzędzie szantażu - stwierdził Jaki. Powiedział także, że sankcji gospodarczych dla Białorusi ciągle nie udało się wprowadzić, ponieważ w Parlamencie Europejskim jest wielu zwolenników Władimira Putina.