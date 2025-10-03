Czy Polska jako jedyny kraj UE sprzeciwi się umowie handlowej z krajami Mercosur? Czy polski rząd przegrał w staraniach o zablokowanie budzącej kontrowersje umowy? Jakie korzyści wypływają z porozumienia dla krajowych rolników? Między innymi te pytania usłyszy minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski z Polskiego Stronnictwa Ludowego, który będzie Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Zapraszamy!

Minister rolnictwa Stefan Krajewski, PSL / Marcin Suchmiel / RMF24

5 grudnia w Brazylii odbędzie się szczyt UE z krajami Mercosur (Wspólny Rynek Południa) i KE chce przyjechać na to spotkanie z zatwierdzoną umową. 3 grudnia przewidziane jest ostatnie możliwe przed tym szczytem posiedzenie unijnych ambasadorów. Wiele wskazuje na to, że Polska, która zamierza głosować "przeciw", będzie w tym głosowaniu osamotniona - twierdzą dyplomaci, z którymi rozmawiała reporterka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon.

Czy Polska jako jedyny kraj UE sprzeciwi się umowie handlowej z krajami Mercosur? Czy polski rząd przegrał w staraniach o zablokowanie budzącej kontrowersje umowy? Jakie korzyści wypływają z porozumienia dla krajowych rolników? W jaki sposób rząd planuje zabezpieczyć interesy krajowych producentów? W sobotnim programie Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM nie zabraknie pytań o najważniejsze wydarzenia polityczne.

