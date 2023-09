„Stawką tych wyborów jest suwerenność Polski i silna pozycja Polski w Unii Europejskiej. A przede wszystkim bezpieczeństwo Polski i Polaków. W kampanii mówimy o bezpieczeństwie, mówimy, że trzeba wziąć udział w referendum. Tusk uważa, że ma prawo powiedzieć, żeby Polacy nie brali udziału w referendum, a tam są stawiane kluczowe pytania dla bezpieczeństwa Polski. Trzeba sobie zdać sprawę, że referendum też jest bardzo ważne” – mówiła była premier Beata Szydło, gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Europosłanka dodała, że Polska była, jest i będzie członkiem Unii Europejskiej, a insynuacje Donalda Tuska, że obecna partia rządząca próbuje doprowadzić do wyjścia Polski z UE są kłamstwem.

Beata Szydło gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM / Justyna Lasota-Krawczyk / RMF FM

Wideo youtube

W niedzielę odbędą się dwa ważne wydarzenia polityczne: Marsz Miliona Serc w Warszawie i konwencja Prawa i Sprawiedliwości w katowickim Spodku. Krzysztof Ziemiec zapytał swojego gościa, co nowego wyborcy PiS-u usłyszą w niedzielne południe. "Ta konwencja to będzie najważniejsze wystąpienie naszego lidera, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. To będzie mobilizacja i przypomnienie Polakom, jak ważne są te wybory. Jaka jest stawka tych wyborów" - mówiła była premier w RMF FM.

Pytana o to, czy prawdziwe są słowa Donalda Tuska, który stwierdził, że stawką tych wyborów jest obecności Polski w UE, Szydło powiedziała: "Polska jest, była i będzie w Unii Europejskiej. Nikt nie rozmawia o wyprowadzeniu Polski z Unii Europejskiej. Może poza Tuskiem, który nie ma innych pomysłów i serwuje takie rewelacje, które są oczywiście kłamstwem".

"Natomiast stawką tych wyborów jest suwerenność Polski i silna pozycja Polski w Unii Europejskiej. A przede wszystkim bezpieczeństwo Polski i Polaków. W kampanii mówimy o bezpieczeństwie, mówimy, że trzeba wziąć udział w referendum. Tusk uważa, że ma prawo powiedzieć, żeby Polacy nie brali udziału w referendum, a tam są stawiane kluczowe pytania dla bezpieczeństwa Polski. Trzeba sobie zdać sprawę, że referendum też jest bardzo ważne" - dodała europosłanka.

Krzysztof Ziemiec zapytał swoją rozmówczynię, co nowego usłyszą wyborcy podczas niedzielnej konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach. "Program już przedstawiliśmy w Końskich. Propozycje programowe były przedstawione jeszcze przed wakacjami. Teraz chcemy rozmawiać o tym, co jest stawką tych wyborów. Musimy mieć świadomość tego, że to są wybory niezwykle istotne. Największą obietnicą, którą my składamy Polakom, jest gwarancja bezpieczeństwa i suwerenności Polski. Z tą obietnicą dbania o bezpieczeństwo Polski i Polaków idziemy do wyborów" - podkreśliła Szydło.

Pytana o sondaże była premier stwierdziła, że jedynym istotnym jest dzień wyborów. "Każdy polityk, który chce wygrać wybory, nie powinien koncentrować się na sondażach tylko bardzo mocno pracować w kampanii" - dodała.