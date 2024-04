​Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM będzie Mahmoud Khalifa, ambasador Palestyny w Polsce. Porozmawiamy z nim m.in. o formie dyplomacji, jaką prowadzi ambasador Izraela w Polsce po nalocie izraelskiej armii na konwój wolontariuszy World Central Kitchen w Strefie Gazy. W ataku zginęło 7 osób, w tym Polak.

Mahmoud Khalifa / Piotr Szydłowski / RMF FM

Ambasadora Palestyny w Polsce zapytamy o obawy, czy organizacje humanitarne po izraelskim ataku nie ograniczą pomocy mieszkańcom Strefy Gazy. Porozmawiamy również o tym, jak wygląda dziś życie w enklawie.

Mahmouda Khalifę zapytamy też o planowaną izraelską ofensywę na Rafah, czyli południową część Strefy Gazy, gdzie schroniło się prawie półtora miliona cywilów.

