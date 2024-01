Gościem Piotra Salaka w Rozmowie w południe w RMF FM i Radiu RMF24 będzie były premier, były minister sprawiedliwości i prokurator generalny, obecnie europoseł, Włodzimierz Cimoszewicz.

Włodzimierz Cimoszewicz / Paweł Supernak / PAP

Z naszym gościem porozmawiamy o zamieszaniu w Sejmie wokół dwóch polityków PiS. Co prawda obyło się bez gorszących scen przed salą plenarną i przepychanek, ale problem: czy są posłami czy nie, nie jest rozwiązany.

W programie także pytania o Prokuraturę Krajową i działania ministra sprawiedliwości. Kto ma rację w tym sporze między PiS a Adamem Bodnarem?

