Poseł Koalicji Obywatelskiej zapewnił, że sprawa maili jest rozwojowa. Mam przypuszczenie graniczące z pewnością, że to, co my zobaczyliśmy z tych maili, to jest tylko część. Te maile będą jeszcze wypływały. Jeżeli będziemy widzieć, że jest potencjalne przestępstwo, będziemy dalej składać zawiadomienia. Powiem więcej: jeżeli będzie tak - jak już w niektórych sprawach się zdarzyło - że prokuratura odmawia wszczęcia postępowania, to my będziemy pamiętać, kto tego postępowania nie wszczął. Dopytywany, czy nie jest to zastraszanie prokuratorów, odpowiedział: Nie, absolutnie.

Szłapka: Ziobro ma pełną szafę materiałów na Kaczyńskiego

Czy Zbigniew Ziobro przed wyborami będzie grał skrzynką Dworczyka? Ziobro dlatego jeszcze jest w rządzie - nie dlatego, że Kaczyńskiemu są potrzebne jego głosy - tylko dlatego, że ma pełną szafę materiałów na Jarosława Kaczyńskiego i innych polityków - mówił Szłapka w internetowej części Rozmowy w południe w RMF FM.

Szłapka: PiS-owi wszystko się sypie z rąk

Nie tylko Michał Dworczyk może mieć kłopoty. Wydaje się, że może wrócić sprawa ułaskawienia szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego i wiceministra Macieja Wąsika. Po sześciu latach Sąd Najwyższy podjął sprawę z urzędu. W mojej opinii to jest bardzo poważne, bo obaj panowie zostali przez sąd pierwszej instancji skazani na trzy lata pozbawienia wolności i zakaz pełnienia funkcji państwowych, przy czym, o ile dobrze pamiętam, Mariusz Kamiński został skazany na trzy lata bezwzględnego więzienia. Ta sprawa została wstrzymana przez w zasadzie nielegalne ułaskawienie przez Andrzeja Dudę - mówił Szłapka.

PiS-owi wszystko się już sypie z rąk. Kolejne sprawy wychodzą. Dziwię się, że Sąd Najwyższy tak długo czekał, bo widać było absolutną obstrukcję ze strony Trybunału Konstytucyjnego, który jest kompletnie zniszczony i nie jest w stanie podejmować żadnych decyzji - powiedział gość RMF FM.

Szłapka o Trybunale Konstytucyjnym i KPO

Trybunał Konstytucyjne najpewniej szybko nie rozpatrzy sprawy ustawy o Sądzie Najwyższym, która ma wielkie znaczenie w kontekście otrzymania przez Polskę pieniędzy z KPO. W Trybunale Konstytucyjnym jest chaos, chyba zgodnie z życzeniem Jarosława Kaczyńskiego. Tak się bawił, no to zepsuł. Zrobił z Trybunału Konstytucyjnego zabawkę i w tych nieporadnych rączkach mu się ta zabawka zepsuła i teraz nie działa - mówił poseł.

W państwie prawa instytucje są po to, żeby ograniczać zapędy polityków przed skłonnościami dyktatorskimi. Jarosław Kaczyński nie lubi mieć żadnych ograniczeń - dodał.

Myślę, że nieudolność najpierw obozu Prawa i Sprawiedliwości, a potem bardzo głęboki konflikt w obozie Prawa i Sprawiedliwości i to, że oni intencjonalnie poprzejmowali wszystkie możliwe instytucje doprowadzi do tego, doprowadzi do tego, że Polska straci miliardy - mówił Szłapka.

Szłapka przeciwko referendum w sprawie aborcji

Liderzy PSL i Polski2050 wskazują na konieczność przeprowadzenia po wyborach referendum w sprawie aborcji. Koalicja Obywatelska jest za tym, żeby do 12. tygodnia ciąży kobieta mogła o tym zadecydować - stwierdził szef Nowoczesnej.

Uważam, że w sprawach dotyczących praw człowieka, a prawo do aborcji jest prawem każdej kobiety, nie powinno być referendum. Czas najwyższy, by to załatwić. My w Nowoczesnej od początku o tym mówimy. Badania to pokazują i rozmowy nas wszystkich na ulicach, że zdecydowana większość Polaków jest za liberalizacją prawa aborcyjnego. Złym precedensem jest to, żeby ogłaszać referendum - powiedział Szłapka.