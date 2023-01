„Naszym głównym celem jest zbudowanie większej koalicji. Liczymy, że i Niemcy, jako największy posiadacz i dysponent leopardów się do niej przyłączą” – mówił szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Radosław Fogiel pytany w Rozmowie w południe w RMF FM o to, czy Polska przekaże Ukrainie czołgi Leopard, nie czekając na oficjalną zgodę Niemiec. Dzisiaj wniosek w tej sprawie otrzymał niemiecki rząd.

Gość Rocha Kowalskiego podkreślił, że czołgi zostaną przekazane bez względu na to, czy Niemcy wyrażą swoje poparcie, czy też nie. Radosław Fogiel podkreślił jednak, że nie chce mówić o konkretnych terminach, chociażby ze względu na kwestie szkoleniowe.

Dobra wiadomość jest taka, że wczoraj pojawiła się informacja o odblokowaniu unijnych środków na europejski instrument wsparcia, który ma zajmować się szkoleniem dla ukraińskich żołnierzy - mówił szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych w RMF FM.

Czołgami Leopard w Europie dysponują Polska, Dania, Finlandia, Szwecja, Francja, Hiszpania, Grecja, poza Europą - Kanada. Założenie było takie, żeby każdy z tych krajów przekazał 10-14 czołgów - zaznaczył Fogiel.

Roch Kowalski pytał swojego gościa, czy koalicja państw chcących przekazać Ukrainie leopardy została formalnie zawiązana. Trudno mówić o formalnym zawiązaniu. Minister Błaszczak jest w kontakcie ze swoimi odpowiednikami z tych krajów, duże jest również zaangażowanie pana prezydenta. Myślę, że jeśli będą jakieś konkrety, to zostaną one ogłoszone - stwierdził gość w Rozmowie w południe w RMF FM.

Kwestia leopardów to element niemieckich rozgrywek politycznych

Niestety dla Ukrainy, kwestia leopardów jest elementem rozgrywek politycznych pomiędzy partiami tworzącymi niemiecki rząd: SPD a Zielonymi - zaznaczył Fogiel.

Szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych podkreślił jednak, że w kwestii ostatecznego przekazania Ukrainie czołgów Leopard jest "umiarkowanie dobrej myśli". Biorąc pod uwagę, że już cały ten cykl przechodziliśmy. Niemcy mówili, że nie, albo że wszystko, co są w stanie znaleźć, to kilka tysięcy zardzewiałych hełmów. Była presja międzynarodowa, jechał premier Morawiecki i powiedział Scholzowi kilka gorzkich słów, i okazało się, że jednak można - mówił Radosław Fogiel. Gość w RMF FM zauważył, że analogiczna sytuacja dotyczyła też systemów Patriot i sprzętu natowskiego.

Niemcy mają leopardów najwięcej. Jako producent byliby dużym wsparciem w kwestiach logistycznych, serwisowania czy części zamiennych - dodał gość w Rozmowie w południe w RMF FM.

Fogiel: Nowa ofensywa może nastąpić w najbliższych miesiącach

Pojawia się coraz więcej głosów, że zbliża się kolejna rosyjska ofensywa. Jak jeszcze Zachód może wesprzeć Ukrainę w walce z agresorem?

Kluczowym elementem wydaje się być wyposażenie Ukraińców w artylerię dalekiego zasięgu. Żeby wreszcie mogli razić cele czy na Krymie, czy dalej. Podobno USA mają przekazać Ukrainie HIMARS-y o zasięgu 150km. Optymalnie byłaby mowa o tych o zasięgu 300km - powiedział Radosław Fogiel.

Roch Kowalski zapytał swojego gościa o to, czy nowa rosyjska ofensywa, która może stać się przełomowym momentem wojny, nastąpi tej zimy lub wiosny.

Pewne rzeczy na to wskazują. Zapowiedzi, zwiększona mobilizacja wydają się to sugerować. Ruchy wojsk w kierunku Białorusi - mówił Fogiel. Zapytany o to, czy Polska przygotowuje się na scenariusz, że ofensywa będzie przebiegała wzdłuż polskiej granicy, przez Białoruś, odparł, że pod uwagę brane są wszystkie scenariusze.

Z punktu widzenia taktyki wojskowej, otwarcie drugiego frontu, od strony białoruskiej, na pewno by Rosjanom pomogło, związało część sił ukraińskich. Nie wiemy, jak zachowa się Łukaszenka, który, tak jak Putin, jest współodpowiedzialny za to, co się dzieje - podkreślił gość w Rozmowie w południe w RMF FM.