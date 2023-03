Preferencyjny kredyt hipoteczny na mieszkanie będzie dostępny od 1 lipca – poinformował w Rozmowie w południe w RMF FM Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii. "Przyszła Rada Ministrów, przyszłe posiedzeniu Sejmu – to będzie procedowanie tego projektu" – dodał.

Program kierowany jest do osób, które nie ukończyły 45. roku życia i kupują swoje pierwsze mieszkanie.

Uważamy, że problem pierwszego mieszkania jest dużo większy niż problem zamiany na większe mieszkanie albo poprawianie komfortu - dodał gość Krzysztofa Berendy.

Jeżeli kredyt będą chciały wziąć dwie osoby - małżonkowie, to przynajmniej jedna osoba musi mieć mniej niż 45 lat - podkreślał.

Jak zaznaczył, od tej zasady będą pewne wyjątki. Jednym z nich jest to, że jeżeli ktoś ma mniej niż 50 proc. w mieszkaniu, które uzyskał w drodze dziedziczenia i nie jest jego dysponentem, czyli nie może go zbyć, nie może sam zamieszkać w tym mieszkaniu, to wówczas również będziemy kwalifikować - poinformował.

A jeśli ktoś np. miesiąc temu wziął kredyt, będzie mógł skorzystać z tego programu? - dopytywał Krzysztof Berenda.

Absolutnie nie, moment, w którym ta oferta będzie w bankach, czyli my będziemy do oferty bankowej dopisywać naszą ofertę, będzie od 1 lipca - zaznaczył Buda.