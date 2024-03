Gościem Piotra Salaka w Rozmowie w południe w RMF24 będzie płk Maciej Matysiak, były zastępca szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego - obecnie w fundacji Stratspoint.

KORZENIEWO ĆWICZENIA DRAGON 24 / Adam Warżawa / PAP

Z naszym gościem porozmawiamy o trwających manewrach NATO Dragon-24, o aferze w armii niemieckiej związanej z podsłuchiwaniem przez Rosjan rozmów oficerów Bundeswehry, a także o tym, czy europejska produkcja powinna zostać przestawiona na wojenne tryby.

