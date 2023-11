„Chcę dbać o polską gospodarkę. Można to robić w różnych formułach. Natomiast dzisiaj nie zostanie ogłoszona większość nazwisk (osób, które znajdą się w nowym rządzie - przyp. RMF FM). W Polsce mamy olbrzymią pracę do wykonania. Trzeba zacząć od audytu tego, co się wydarzyło zarówno w finansach publicznych, jak i Narodowym Banku Polskim” – mówił w Rozmowie w południe w RMF FM i Radiu RMF24 Ryszard Petru. Odniósł się też do konfliktu w NBP. "Nie może być sytuacji, w której NBP jest dysfunkcjonalny" - mówił.