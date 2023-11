„Gdyby to ode mnie zależało, to uważam, że wicemarszałkiem Sejmu powinna zostać osoba wybrana przez klub parlamentarny PiS-u. To jednak ponad 7 mln głosów Polek i Polaków, którym należy się szacunek” - mówił poseł Trzeciej Drogi, Michał Gramatyka w Porannej rozmowie w RMF FM. Gość Roberta Mazurka dodał, że Konfederacja, najmniejszy klub w nowym rządzie, również powinna mieć swojego wicemarszałka.

Robert Mazurek zapytał posła Trzeciej Drogi, czy wybrał już sobie jakiś ministerialny stołek. "‘Posady i Stanowiska’ ten skrót odchodzi powoli do historii. Nie nad tym teraz pracujemy. Pracujemy nad tym, żeby jak najwięcej punktów programu Polski 2050 było realizowanych przez przyszły rząd" - podkreślił Michał Gramatyka. Gość RMF FM pytany, czy sejmowy debiutant Szymon Hołownia poradzi sobie na stanowisku marszałka Sejmu, potwierdził: "Tak, drugi raz w historii będzie marszałek-debiutant. Nie będzie przerw, będzie bardzo dobrze".

"Szymon Hołownia te wybory wygrał. Był tym, który przeważył szalę na rzecz demokratycznej opozycji. Jeszcze opozycji, a już za chwilę demokratycznych ugrupowań, które będą w Polsce rządziły" - pokreślił polityk Polski 2050.

Czy wprowadzenie rotacyjnej funkcji marszałka Sejmu i Senatu ma służyć wyłącznie zaspokojeniu ambicji koalicjantów? Marszałek senior, Marek Sawicki przyznał wprost, że ta propozycja wynika z ambicji Włodzimierza Czarzastego, wiceprzewodniczącego Lewicy. "Ten pomysł mnie do końca nie przekonuje. Ale jeżeli koalicjanci, liderzy tak się dogadają, to pewnie tak będzie" - przyznał Gramatyka.

Co znajdzie się w umowie koalicyjnej?

W południe ma zostać ogłoszona umowa koalicyjna. Czy wyborcy poznają dzisiaj skład rządu Donalda Tuska? "Obawiam się, że ze składem rządu nie będzie tak szybko. Teraz do powołania rządu upoważniony jest Mateusz Morawiecki, to on ma ogłosić skład rządu i umowę koalicyjną. My wchodzimy dopiero w drugim takcie, a jeszcze nawet nie rozgrywa się pierwszy, bo rząd Morawieckiego nie złożył dymisji" - podkreślił gość w Porannej rozmowie w RMF FM.

Robert Mazurek pytał również, jakie kompetencje ma Paulina Hennig-Kloska, żeby zostać ministrem środowiska. "Przez całą poprzednią kadencję Paulina Hennig-Kloska opiekowała się tematami energetycznymi. Środowiskiem też się zajmowała, bo konsultowałem z nią kwestie systemu kaucyjnego" - zapewnił Michał Gramatyka.

"To, kto będzie na jakim stanowisku, zostanie ogłoszone w odpowiednim momencie" - dodał.

Dla kogo wicemarszałek Sejmu

Czy PiS dostanie wicemarszałka Sejmu? A jeśli tak, to czy zostanie on wskazany przez Prawo i Sprawiedliwość, czy przez nową koalicję? "Prawdopodobnie tak. Gdyby to ode mnie zależało, to uważam, że wicemarszałkiem Sejmu powinna zostać osoba wybrana przez klub parlamentarny PiS-u. To jednak ponad 7 mln głosów Polek i Polaków, którym należy się szacunek. Jeżeli chcemy przywrócić parlamentaryzmowi jego należne miejsce, to swojego wicemarszałka powinna mieć również Konfederacja" - zapewnił gość w RMF FM.

Czy nowy rząd zlikwiduje Centralny Port Komunikacyjny?

Robert Mazurek zapytał swojego gościa, czy jest szansa na to, że budowa CPK będzie kontynuowana. "Przede wszystkim ten projekt będzie audytowany. Chcemy sprawdzić, w jaki sposób powinien być kontynuowany. Nie wiem, jak wygląda model i etap biznesowy, na jakim w tym momencie jest CPK" - mówił Michał Gramatyka w Porannej rozmowie w RMF FM.

"Pan cały czas bazuje na założeniu, że projekt CPK nie będzie rozwijany, a ja wcale nie jestem przekonany do takiego założenia. Trzeba go zaudytować i zobaczyć na jakim jest etapie realizacji" - mówił Michał Gramatyka. "Gdyby decyzja należała do mnie, to po odpowiednim audycie i pewnych korektach, projekt pewnie byłby kontynuowany. Odchodzenie od dużych, infrastrukturalnych projektów w połowie ich realizacji to nie jest najlepsze, co można robić " - dodał poseł Polski 2050.