„Podpis prezydenta Dudy cofa nas do mroków PRL-u, gdzie w komitecie centralnym ustalano listy kandydatów, na których można głosować. Prezydent zachował się jak Piłat, który próbuje umyć ręce. Problem polega na tym, że w procesie legislacyjnym w Polsce, prezydent rąk umyć nie może” – mówił poseł Koalicji Obywatelskiej, Sławomir Nitras w Rozmowie w południe w RMF FM pytany o podpisaną przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawę dotyczącą komisji weryfikacyjnej ws. wpływów rosyjskich w latach 2007-2022. Gość Krzysztofa Berendy dodał, że to „czarny dzień dla polskiej demokracji”.

Sławomir Nitras / Jakub Rutka / RMF FM

Z politykiem PO porozmawiamy ponadto o zaplanowanym na najbliższą niedzielę marszu w Warszawie i o jesiennych wyborach parlamentarnych. Kiedy gotowy będzie "pakt senacki"? Czy obejmie zapowiadających start do izby wyższej parlamentu mec. Romana Giertycha i byłego lidera Nowoczesnej Ryszarda Petru?

