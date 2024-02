​Gościem Piotra Salaka w Rozmowie w południe w Radiu RMF24 będzie psycholog i seksuolog, Michał Sawicki.

Michał Sawicki

Z naszym gościem porozmawiamy o walentynkach z punktu widzenia singli. Czy to święto jest dla nich romantyczne czy stresujące? Czy można świętować walentynki z pojedynkę? To będzie rozmowa o miłości i wyzwaniach w kontekście osób, które nie są w związkach.

