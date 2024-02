Odlana z cyny plakietka w kształcie turkawki została odkryta podczas prac archeologicznych przy remoncie Żurawia – poinformowało we wtorek Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku. Pod sylwetką ptaka umieszczona jest szarfa z łacińską inskrypcją „Amor Vincit Omnia”, czyli „Miłość zwycięża wszystko”.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Odlana z cyny plakietka miłosna w kształcie turkawki została odkryta podczas prac archeologicznych prowadzonych przy remoncie Żurawia. Pod sylwetką ptaka umieszczona jest szarfa z łacińską inskrypcją "Amor Vincit Omnia", czyli "Miłość zwycięża wszystko". Na grzbiecie turkawki można zauważyć ślady po dwóch oderwanych uchwytach, które służyły do zawieszania plakietki na łańcuszku lub przypinania do ubrania - poinformował Łukasz Grygiel z Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku w przesłanym komunikacie.

Moda do Gdańska dotarła z Europy Zachodniej

Cytowany w informacji dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku dr Robert Domżał podkreślił, że o używaniu podobnych ozdób przez średniowiecznych gdańszczan świadczą liczne znaleziska znane z terenu miasta.



Moda na plakietki miłosne dotarła do Gdańska z Europy Zachodniej, na co wskazuje znaczna liczba tego typu zawieszek odkrytych w XIV-XV wiecznych miastach Holandii i Anglii. Odnaleziony w ziemi miłosny artefakt ze średniowiecza, idealnie wpisuje się w obchodzone 14 lutego walentynki - ocenił.



Turkawka to niewielki ptak, określany jako dziki gołąb. Jednak w porównaniu ze swoim miejskim kuzynem wyróżnia ją bardziej zróżnicowana kolorystyka oraz charakterystyczny metaliczny połysk. Ponieważ ptaki te często tworzą stałe pary, w wielu tradycjach kulturowych turkawka jest symbolem wierności i wiecznej miłości. Ich lojalność i troskliwość względem partnera i potomstwa czyni je idealnym symbolem miłości i rodziny - wyjaśniła Anna Rembisz-Lubiejewska z Działu Badań Podwodnych Narodowego Muzeum Morskiego.

Odkryć jest więcej

W informacji podkreślono, że to nie jedyny przedmiot znaleziony podczas modernizacji najstarszego zachowanego dźwigu portowego w Europie. Wcześniej natrafiono na kamień wysokiej wody z 1651 roku oraz egzemplarz "Dziennika Bałtyckiego" z 1961 roku - przypomniał Łukasz Grygiel. Dodał, że artefakt wzbogaci nową wystawę w Żurawiu.



Zakończenie remontu Żurawia Gdańskiego planowane jest na 30 kwietnia 2024 roku. Koszt inwestycji to blisko 18 milionów złotych. Realizacja projektu jest dofinansowana ze źródeł zewnętrznych: niespełna 13 milionów złotych przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG, a ponad 2 miliony złotych pochodzi ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, natomiast wkład własny NMM (ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) to ponad 2,5 miliona złotych.