Co trzeci Polak oszczędza w PPK. Absolutnie warto, jeżeli rezygnujemy z PPK, robimy sobie finansową krzywdę - mówił w Rozmowie w południe w RMF FM Bartosz Marczuk, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

​Marczuk: Jeżeli rezygnujemy z PPK, robimy sobie finansową krzywdę Jakub Rutka / RMF FM

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. ​Marczuk: Jeżeli rezygnujemy z PPK, robimy sobie finansową krzywdę

Gość Krzysztofa Berendy, pytany o procent pracujących Polaków, którzy oszczędzają w Pracowniczych Planach Kapitałowych, mówił, że "w tej chwili jest to ok. 33 proc., czyli co trzeci Polak w PPK oszczędza".

Osoby pracujące, które nie chcą być w PPK, muszą teraz potwierdzić swoją rezygnację. Do dzisiaj pracodawcy mają nas o tym poinformować, a od jutra jest miesiąc krytyczny dla tych ośmiu milionów ludzi, którzy będą automatycznie zapisani do PPK, że będą się decydować, czy przystąpić czy nie. Jeśli się zdecydują przystąpić, to nic nie muszą robić, to jest ten autozapis, jeśli zdecydują się, by nie oszczędzać, muszą złożyć u swojego pracodawcy odpowiednią rezygnację. Składa się w firmie bardzo prostą deklarację rezygnacji. Składa się ją na papierze, trzeba to złożyć do 31 marca u pracodawcy - wyjaśnił Marczuk.

Czy warto oszczędzać w PPK? Absolutnie warto, dlatego że tak naprawdę, jeżeli rezygnujemy z PPK, robimy sobie finansową krzywdę. Nie boję się używać takich słów. Każde 100 zł, które sami oszczędzamy w PPK, oznacza w uproszczeniu drugie 100 zł, które otrzymujemy od pracodawcy i państwa. Trudno znaleźć tak atrakcyjną formę oszczędzania, gdzie ja wykładając 100 zł otrzymuję w tym samym momencie drugie 100 zł - podkreślał gość RMF FM.

Marczuk zapewnia, że z PPK nie będzie jak z OFE. Tu mamy zupełnie inny system. Mamy zagwarantowane, że są to pieniądze prywatne, które pochodzą z naszych portfeli i pieniędzy naszych pracodawców. To są pieniądze, której w każdej chwili możemy też wypłacić. To nie jest tak jak w OFE, gdzie byliśmy "skazani" na to, co zrobi ustawodawca na koniec dnia z tymi naszymi pieniędzmi - powiedział.

Uważam, że jeśli komuś przyszłoby do głowy, żeby znacjonalizować te pieniądze, to równie dobrze możemy spodziewać się, że znacjonalizowano by nasze mieszkania czy samochody. Te pieniądze są tak mocno chronione, jeżeli chodzi o ich prywatność - dodał Marczuk.

Ilu Polaków może w najbliższym czasie przystąpić do PPK? Dla nas dobrym wynikiem byłoby to, gdyby pojawiła się "trójka z przodu". W tej chwili w PPK oszczędza blisko 2,6 mln osób. Jeżeli ta liczba po marcu zwiększy się do ponad 3 mln, to będzie dobry wynik - powiedział wiceprezes PFR.