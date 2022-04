"Putin nie jest człowiekiem o zrównoważonej psychice i systemie myślenia, który byłby dostępny dla innych. Trzeba zrozumieć, że Putin jest odrębną osobowością" - mówiła w Rozmowie w południe w RMF FM Krystyna Kurczab-Redlich, dziennikarka i kremlinolożka. “On nigdy nie uznał rozpadu Związku Radzieckiego. Dorosły Putin nigdy nie wyrósł z małego Wowy. A mały Wowy wyrósł w Związku Radzieckim, który kochał i który był dla niego absolutną doskonałością" - podkreśliła.

Krystyna Kurczab-Redlich / Andrzej Rybczyński / PAP

Stwierdziła także, że Putin nie dopuszcza do siebie myśli o porażce, ale boi się jej od urodzenia. To jest człowiek, który walczy z tygrysem, jeśli ten tygrys jest na środkach nasennych. Putina przestraszyć nie można, bo nikt mu w tej chwili nie powie w jak fatalnej sytuacji jest armia rosyjska. Ludzie boją się Putina, boją się powiedzieć mu prawdy - mówiła. On nie korzysta z internetu, nie ma żadnego dostępu - z własnej woli - do innych informacji niż te, które są mu dostarczane. Żyje więc w świecie zamkniętym, w świecie własnej wyobraźni, w rzeczywistości, która nie istnieje. W tej rzeczywistości okropna armia nazistowska ukraińska ośmiela się przeciwstawiać wspaniałej armii rosyjskiej - powiedziała rozmówczyni Krzysztofa Berendy.