Jak powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w Rozmowie w południe w RMF FM w skali kraju zajętych jest 63 proc. łóżek pediatrycznych. "Sytuacja pod względem infekcji stabilizuje się - niestety na tym wysokim poziomie" - przyznał gość Krzysztofa Berendy. Zdaniem wiceministra, wszystko wskazuje na to, że właśnie teraz przypadł szczyt zachorowań wśród dzieci.

Kraska: 63 proc. łóżek pediatrycznych zajętych. Sytuacja się stabilizuje Jakub Rutka / RMF FM

Najgorsza sytuacja utrzymuje się nadal w województwach podkarpackim, świętokrzyskim i lubelskim. Tu zajętych jest niemal 90 proc. łóżek pediatrycznych.

Łącznie w szpitalach w całym kraju przygotowano ponad 15 tys. łóżek pediatrycznych. Do szpitali przyjęto 9,5 tys. dzieci i jak wyjaśnił wiceminister Kraska, pacjenci poniżej 14. roku życia stanowią połowę wszystkich leczonych z powodu grypy i innych sezonowych infekcji wirusowych.

Przed świętami dominował w infekcjach wirus RSV. Teraz zachorowania grypowe zbliżają się do podobnego poziomu - dodał wiceszef resortu zdrowia.

Waldemar Kraska wyjaśniał, że wysoki poziom zachorowań wynika z pandemii, z powodu której przez długi czas przebywaliśmy w domach i "żyliśmy pod kloszem". Nasze organizmy nie uzyskały odporności. Na pewno nie jest też dobra ta huśtawka pogodowa i temperaturowa, jaką teraz przechodzimy - dodał wiceminister Kraska i jak zaznaczył, sytuacja będzie trudna nie tylko dla szpitali, ale także w odniesieniu do gabinetów lekarzy rodzinnych.

Dlaczego tak trudno zapisać się chore dziecko na wizytę do przychodni - takie dziecko, które czuje się źle, ale nie jest jeszcze w stanie kwalifikujących do udania się na SOR? Czy rodzice mają ryzykować i sami dobierać lekarstwa - dopytywał gościa dziennikarz RMF FM.

Jesteśmy w bardzo trudnym okresie, zachorowań jest naprawdę bardzo dużo. Nie zwiększymy z dnia na dzień liczby pediatrów - tłumaczył wiceminister Kraska. - Trzeba się udać do lekarza rodzinnego. Trzeba próbować to zrobić - stwierdził i jak dodał, infekcja u dzieci przebiega inaczej niż u dorosłych. U dzieci stan zdrowia może się pogorszyć z godziny na godzinę. Jak stwierdził gość Rozmowy w Południe w RMF FM, dzieci chorują sezonowo i dlatego zimą sytuacja pod względem dostępności opieki lekarskiej jest bardzo trudna. Latem natomiast - jak wyjaśniał - obłożenie łóżek pediatrycznych w szpitalach spada do 20 proc.

Kraska: Apteki bez skierowania będą szczepić przeciw grypie

W tej chwili możemy się zaszczepić na grypę w aptece, jeżeli mamy wystawione skierowanie i receptę przez lekarza rodzinnego. Chcemy ten etap pominąć - mówił Waldemar Kraska w internetowej części Rozmowy w południe w RMF FM. Na najbliższym posiedzeniu sejmu zostanie zgłoszona poprawka do ustawy refundacyjnej - dodał wiceminister zdrowia.

Wiceszef resortu zdrowia powiedział też, że raczej nie powinniśmy się spodziewać wprowadzenia obostrzeń w najbliższym czasie. Żaden kraj nie planuje w tej chwili zwiększenia obostrzeń ponad te, które są w tej chwili - mówił Kraska. Czy nie będzie zatem powrotu maseczek? - pytał Krzysztof Berenda. Myślę że nie będzie - odpowiedział Kraska. Nie będzie też zamykania wyciągów i hoteli. A co ze zdalną nauką? Też mi się wydaje, że takiej potrzeby nie będzie - odparł wiceminister.

Będzie za to testowanie pacjentów testem potrójnym - na covid, grypę i RSV. Lekarze rodzinni będą mogli liczyć na zwrot kosztów przeprowadzenia testu. Będzie pełna refundacja NFZ nie tylko za sam test, ale także za wykonanie tego testu - zapewnił Kraska. Kiedy to rozwiązanie wejdzie w życie? Myślę, że to będzie ten tydzień - odparł wiceminister zdrowia.