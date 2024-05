Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej będzie tematem Rozmowy w południe w Radiu RMF24. Piotr Salak porozmawia o niej z posłanka Lewicy i kandydatką do Parlamentu Europejskiego, Joanną Scheuring-Wielgus.

Joanna Scheuring-Wielgus / Wojciech Olkuśnik / East News

Po ataku nożem na polskiego żołnierza zapytamy polityczkę Lewicy, jak podchodzi do sprawy ochrony polskiej granicy. Czy stoi murem za tym, co dziś na Podlasiu mówili premier Tusk i wicepremier Kosiniak-Kamysz? Porozmawiamy z nią też o współpracy wewnątrz koalicji rządowej i o przyszłość lewicowych postulatów.

