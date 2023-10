​Gościem Rozmowy w południe w RMF FM i Radiu RMF24 będzie Joanna Mucha. Z posłanką Polski 2050, a jednocześnie jedynką Trzeciej Drogi w Lublinie porozmawiamy m.in. o trwającej kampanii wyborczej.

Joanna Mucha / Jakub Rutka / RMF FM

Jak wynika z sondażu IBRiS dla RMF FM i "Rzeczpospolitej", większość wyborców nie zmienia swoich preferencji wyborczych, co może oznaczać, że nie działają na nich obietnice wyborcze poszczególnych partii politycznych. Aż ponad 80 proc. badanych przez ostatnie sześć miesięcy nie zmieniło zdania, na kogo chce głosować. Wśród niezdecydowanych większość stanowią kobiety, a więc to one są grupą, która może zdecydować, kto wygra najbliższe wybory.

Z naszym gościem porozmawiamy więc o preferencjach wyborczych kobiet, ich prawach i poczuciu identyfikacji z poszczególnymi partiami. Czym Trzecia Droga chce przekonać kobiety do siebie? Co oferuje poza referendum w sprawie aborcji? Nie zabraknie też tematów związanych z sondażami wyborczymi i przyszłymi rządowymi koalicjami.

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 12:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl i do naszych mediów społecznościowych!