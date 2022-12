Co oznacza podpisanie przez Komisję Europejską ustaleń operacyjnych dla polskiego Krajowego Planu Odbudowy? Na ile ta decyzja przybliża nasz kraj do uruchomienia środków z unijnego Funduszu Odbudowy? Czy rząd wypełnił już i na ile tzw. kamienie milowe zapisane w KPO? Jakie zmiany ustawowe będą jeszcze konieczne do odblokowania unijnych funduszy dla Polski? O tym wszystkim porozmawiamy w dzisiejszej Rozmowie z południe z RMF FM z europosłem PO Januszem Lewandowskim.