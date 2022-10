"Ten rząd powinien obiecać Polakom dwie rzeczy - KPO natychmiast, jak najszybciej się da ściągnięte do Polski, bo te pieniądze się Polakom należą, trzeba ustabilizować złotówkę, uratować energetykę, uratować polskie firmy. Druga rzecz - wolne wybory za 6 miesięcy. Bez żadnych ORMO Kaczyńskiego" - mówił w Rozmowie w południe w RMF FM lider Polski 2050 Szymon Hołownia. "Jeżeli opozycja ma wyjść na rok przed wyborami i coś politycznie zaproponować to powinniśmy zaproponować konstruktywne wotum nieufności. Zabrać im kluczyki do tego samochodu, którym jest państwo, już dzisiaj. Zaproponować kandydata na premiera, przekonać 10 posłów z tamtej strony, że to jest czas, żeby się ewakuować, wyjść i powiedzieć Polakom - mamy prosty pomysł. Rząd ocalenia narodowego, nadziei narodowej na trudną zimę i na 6 miesięcy" - tłumaczył.

Wideo youtube Ja się wychowałem w paradygmacie ratowniczym. Kiedyś jeździłem w karetce, prowadziłem kursy pierwszej pomocy. Jak mam pacjenta, który się wykrwawia na moich oczach, nie będę czekał, aż on się jeszcze trochę wykrwawi, żeby sprawcy można było dowalić wyższy paragraf. Dzisiaj najważniejszy jest pacjent. Pacjent, którym jest Polska, wykrwawia się - mówił w RMF FM lider Polski 2050. Ci nieudacznicy nie potrafią sprowadzić węgla, nie potrafią zapanować nad gospodarką, nad kursem złotówki. Dzisiaj Orban nas wyprzedza w drodze do euro, a oni nas trzymają nadal z tym w lesie - wyliczał. Jest w części narodu głębokie przekonanie, że to już naprawdę dłużej nie pojedzie i to trzeba jak najszybciej kończyć - mówił Hołownia, odnosząc się do rządów Zjednoczonej Prawicy. Widać ich nieudolność na każdym kroku. Widzimy, co się dzieje ze złotówką, z gospodarką, z cenami energii. Rozumiem tę niecierpliwość - dodał. Hołownia nie chciał zdradzić, kto miałby być kandydatem opozycji na premiera, zgłoszonym w ramach konstruktywnego wotum nieufności. Nie jestem upoważniony do tego, żeby podawać to nazwisko - przyznał. Jak dodał, miałaby to być osoba ze świata polityki.

