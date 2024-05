Gościem Piotra Salaka w Rozmowie w południe w RMF24 będzie gen. Mirosław Różański, senator Polski 2050.

Gen. Mirosław Różański / Michał Dukaczewski / Archiwum RMF FM

Z naszym gościem porozmawiamy o sytuacji w Ukrainie i jej szansach na przejęcie inicjatywy i zablokowanie Rosji w jej marszu na Charków. Zapytamy też o zmiany w Rosji, gdzie stanowisko stracił dotychczasowy minister obrony.

