Gościem Piotra Salaka w Rozmowie w południe w Radiu RMF24 będzie gen. Mirosław Różański, były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, obecnie senator Polska 2050.

Gen. Mirosław Różański / Michał Dukaczewski / RMF FM

Z naszym gościem porozmawiamy o tym jak zmieniły się polskie siły zbrojne przez ostatnie ćwierćwiecze, w jakiej kondycji jest w tej chwili armia i co należałoby zmienić, by poprawić nasze bezpieczeństwo i bezpieczeństwo na wschodniej flance NATO.

