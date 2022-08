„W górnym odcinku zachodniopomorskiego biegu Odry sytuacja trochę się uspokoiła. Główna fala śniętych ryb ustała. Od niedzieli sytuacja jest dosyć stabilna. Dalej do wykonania jest wielka praca, żeby wybrać śnięte, martwe ryby, by nie doszło do zanieczyszczenia. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o Szczecin, to wśród mieszkańców nad Zalewem Szczecińskim jest rosnący niepokój” - powiedział w Rozmowie w południe w RMF FM Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.