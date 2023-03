Zwiększenie cen biletów w PKP Intercity okazało się strzałem w kolano. Ludzie pokazali, co myślą o podwyżce, po prostu rzadziej korzystali z Intercity - mówił w Rozmowie w południe w RMF FM Adrian Furgalski, wiceprezes Zespołu Doradców Gospodarczych TOR.

Furgalski: Ludzie pokazali, co myślą o podwyżce cen w PKP Intercity

Od 1 marca ceny biletów w PKP Intercity spadają do poziomów sprzed podwyżki wprowadzonej 11 stycznia tego roku. Deaktualizują się. Bo mieliśmy do czynienia nie z podwyżką, tylko z aktualizacją cen biletów - mówił gość Mariusza Piekarskiego.

Zrobiło się duże zamieszanie. Oczywiście ci, którzy korzystają z usług Intercity, mogą być zadowoleni. Ja niestety jestem tutaj marudny i nie jestem zadowolony, dlatego, że Intercity po ubiegłym roku to jest trzeci przewoźnik w naszym kraju - 17 proc. pasażerów przewiózł. Pytam, co z 83 procentami - zwrócił uwagę Furgalski.

Ta awantura też, która była w Sejmie, na komisjach... - my mówiliśmy o rozwiązaniach nie dla jednej spółki, ale rozwiązaniach systemowych dla wszystkich spółek. Bo przecież częściej niż z Intercity ludzie korzystają, codziennie jadąc do pracy, z kolei samorządowych - dodał gość RMF FM, zwracając uwagę, że należy zatrzymać podwyżki także u innych przewoźników.

My jako branża doradcza jeszcze w pandemii mówiliśmy o rozwiązaniach, które już należało wtedy wdrożyć po to, żeby ludzie w ogóle po pandemii zaczęli wracać do autobusów miejskich, do pociągów podmiejskich, dalekobieżnych. Ten zerowy VAT, o którym najczęściej była mowa, to Polska była jednym z krajów, który to zgłosił w Komisji Europejskiej - stwierdził Furgalski.

Jak mówił gość rozmowy, kolej za ubiegły rok pobiła rekord od 2020 roku - 342 mln pasażerów. Przed pandemią mieliśmy 336, więc jest lepiej. Ale jak popatrzymy styczeń 2023 do grudnia 2022 to jest niewielki wzrost i jest spadek w jednej firmie, to jest Intercity. A przecież mieliśmy ferie w sporej części województw, więc ludzie powinni korzystać chociażby z tych zachwalanych przewozów rodzinnych. Więc to się okazało strzałem w kolano. Ludzie pokazali co myślą o podwyżce, po prostu rzadziej korzystali z Intercity - zaznaczył.