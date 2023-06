Prowadzący program Mariusz Piekarski pytał, co stoi za decyzją prezydenta. Czy Duda chce nowelizacją "rozbroić" napiętą sytuację polityczną, która powstała, gdy w poniedziałek złożył podpis pod ustawą? Czy może naciski międzynarodowe były na tyle potężne, że zmusiły prezydenta do zmiany prawa?

To kompletnie bez znaczenia - odpowiada Frasyniuk - Martwię się tylko głosami, które usłyszałem przed chwilą w Faktach. Głosami, że jest dobrze i że poprzemy. Zgoda na to, żeby ta komisja nie mówiła "jesteś zdrajcą", ale żeby publicznie opluła, jest słabością po naszej stronie.

Z tego należy wyciągnąć lekcję: jak jest determinacja i zdecydowany opór to władza totalitarna ustępuje. Powiedziałbym tak: żadnej słabości żadnej poprawności. Mamy zwyciężyć a nie zastanawiać się nad motywacjami prezydenta. I szukać nadziei, że Duda jest jednak prezydentem choć może słabym - dodaje Władysław Frasyniuk.

Ale co z prezydenckimi zmianami w ustawie? Czy opozycja powinna je poprzeć, czy trzymać się od ustawy z daleka?

Opozycja w ogóle nie powinna tego świństwa dotykać, bo dotykanie świństwa zawsze później cuchnie - odpowiedział gość RMF FM.

A jaki cel przyświecał decyzji prezydenta - dopytywał dziennikarz - Czy prezydent chce wyciszyć sprawę, czy pomóc PiS w momencie, gdy opozycja się jednoczy, czy faktycznie "wyrwać zęby" komisji?

Myślę, że chodzi o to, by komisja działała i miała prawo do tego by pluć na przyzwoitych ludzi. Nie mam ochoty udawać, że jestem poprawny. Miałem w więzieniu taką sytuację: naczelnik, który zawsze przyjmował mnie w obecności 6 rosłych mężczyzn kazał im wyjść i powiedział do mnie "Frasyniuk daj mi wyjść z twarzą". Nie będę cytował co mu powiedziałem, ale odpowiedziałem bardzo brutalnie i wulgarnie.