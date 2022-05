"Nic nie wskazuje na to, żeby ceny materiałów budowlanych miały tanieć, nic też nie wskazuje, żeby miały dalej drożeć w tak dynamicznym tempie. Ceny materiałów mogą ustabilizować się na bardzo wysokich poziomach" - mówił w Rozmowie w południe w RMF FM Damian Kaźmierczak, główny ekonomista Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. "Dynamika wynagrodzeń w budownictwie jest rekordowa, to już jest 16 proc. rok do roku" - powiedział gość Krzysztofa Berendy.