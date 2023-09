"Jeśli chodzi o kobiety, to Prawo i Sprawiedliwość - włącznie z ostatnią wypowiedzią Jarosława Kaczyńskiego - straciło chyba wszystko, co prawica w katolickich krajach, mogła stracić. Pytanie tylko, której z formacji opozycyjnych uda się pozyskać większą grupę kobiet w młodym i średnim wieku, które nie były do tej pory szczególnie zainteresowane polityką" - mówił w Rozmowie w południe w RMF FM i Radiu RMF24 prof. Rafał Chwedoruk z Uniwersytetu Warszawskiego. Pytany o to, co zostanie nam w głowie po konwencjach wyborczych partii politycznych, odpowiedział: "nic szczególnego". "Mieliśmy do czynienia z inflacją skonkretyzowanych obietnic" - dodał.