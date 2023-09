Wprawdzie poparcie dla KO lekko spada, ale opozycja może liczyć na nieznaczną przewagę w liczbie mandatów nad PiS i Konfederacją – wynika z sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" i RMF FM. W badaniu partia Sławomira Mentzena spada na piąte miejsce.

Sala plenarna Sejmu / Andrzej Lange / PAP

Sondaż IBRiS dla "Rzeczpospolitej" i radia RMF FM - przeprowadzony już po rejestracji list i komitetów wyborczych - przynosi istotne zmiany w kolejności partii politycznych startujących w wyborach 15 października.

Które partie znajdą się w nowym Sejmie?

Wyniki sondażu dla RMF FM i "Rzeczpospolitej" / Rzeczpospolita

44,7 proc. uczestników badania jest zdecydowanych na udział w październikowych wyborach parlamentarnych. Według sondażu, wygra je Prawo i Sprawiedliwość, które może liczyć na 33,2 proc. głosów.

Na drugim miejscu znajduje się Koalicja Obywatelska z wynikiem na poziomie 26 proc. Podium zamyka Trzecia Droga (10,3 proc.).

Według sondażu, do Sejmu weszłyby jeszcze Lewica (10,1 proc.) oraz Konfederacja (9,4 proc.). Poniżej progu wyborczego znaleźli się Bezpartyjni Samorządowcy (2 proc.).

Miejsce na podium traci Konfederacja

Najbardziej spektakularne zmiany dotyczą więc dalszych pozycji. Miejsce na podium traci Konfederacja na rzecz Trzeciej Drogi i Lewicy.

Wzrosty Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy nie są duże, ale za to wyraźnie widać zniżkę notowań Konfederacji z 12,4 proc. do 9,4 - zauważa Zuzanna Dąbrowska z "Rzeczpospolitej". To daje jej dopiero piąte miejsce na liście partyjnego poparcia.

O tym, kto będzie mógł stworzyć większość rządową, zadecydują proporcje sił między trzema mniejszymi partiami - uważa cytowany przez gazetę socjolog prof. Jarosław Flis z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Decydujące znaczenie ma fakt, że spada poparcie Konfederacji, a Nowa Lewica i Trzecia Droga utrzymują poparcie, a nawet nieznacznie rosną - analizuje prof. Flis. Z wyliczeń mandatów wynika, że opozycja skupiona w bloku senackim może liczyć obecnie na przewagę jednego miejsca w Sejmie.

Podział mandatów w nowym Sejmie

Na jaką liczbę mandatów mogą, według szacunków socjologa, liczyć poszczególne ugrupowania? W modelu nieuwzględniającym historii anomalii w głosowaniach z poprzednich wyborów PiS uzyskuje 189 mandatów, Koalicja Obywatelska - 144, Nowa Lewica - 43, Trzecia Droga - 44, Konfederacja - 39, a Mniejszość Niemiecka - 1.

W takim układzie PiS wspólnie z Konfederacją mają 228 mandatów. A wtedy tak jak inne wyborcze "czarne konie", m.in. Samoobrona czy Ruch Palikota - Konfederacja ląduje w opozycji - wskazuje prof. Flis.

Jaka frekwencja w wyborach?

Uczestnikom badania IBRiS dla RMF FM i "Rzeczpospolitej" zadano też pytanie, czy 15 października pójdą do urn. Zdecydowanych jest 44,7 proc. respondentów, a raczej chce zagłosować 12,4 proc.

25,4 proc. badanych na pewno nie weźmie udziału w wyborach, a 13,1 proc. raczej tego nie zrobi. 4,3 proc. respondentów wybrało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

Sondaż IBRiS dla RMF FM i "Rzeczpospolitej" został przeprowadzony w dniach 8-9 września metodą CATI. Wzięło w nim udział 1100 osób.