Gościem Rozmowy w południe w RMF FM będzie szef klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka. Porozmawiamy m.in. o niedzielnym marszu PO w Warszawie. Jaki Platforma ma plan na to, by utrzymać mobilizację sympatyków opozycji do jesiennych wyborów parlamentarnych?

Sprawdzimy ponadto, jak przebiegają rozmowy na temat "paktu senackiego". Czy start mec. Romana Giertycha w okręgu podpoznańskim w ramach "paktu" jest już przesądzony? A co będzie z byłym liderem Nowoczesnej Ryszardem Petru, który zapowiedział z kolei start z Warszawy? Czy będzie miał kontrkandydata z "paktu", a może "pakt go jednak obejmie? Borys Budka / Paweł Supernak / PAP Przewodniczącego klubu KO zapytamy ponadto o prezydencki projekt nowelizacji ustawy dotyczącej powołania komisji weryfikacyjnej do zbadania wpływów rosyjskich w Polsce. Czy inicjatywa Andrzeja Dudy ma szansę na wsparcie Koalicji Obywatelskiej? Czy projekt rozwiewa wątpliwości natury konstytucyjnej, które opozycja formułowana do ustawy w obecnym kształcie? Czy po ewentualnych zmianach KO byłaby skłonna wziąć udział w pracach komisji? Na rozmowę, której gospodarzem będzie Mariusz Piekarski, zapraszamy o godz. 12.02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na rmf24.pl, do aplikacji RMF ON oraz naszych mediów społecznościowych!