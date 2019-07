"Rozmawiamy i z SLD, i z Wiosną i z naszymi przyjaciółmi z Ruchu Sprawiedliwości Społecznej, Unii Pracy. Ja powiem tyle - ja chciałbym, żeby wyborcy, którzy mają lewicowe i centrolewicowe poglądy mogli oddać głos na listę, która ich reprezentuje" - mówił w Rozmowie w samo południe w RMF FM Adrian Zandberg z Lewicy Razem. "My podjęliśmy decyzję. Nasze stanowisko jest perfekcyjnie jasne - my chcemy, by była jedna lista na lewo od Platformy. I ta lista będzie" - podkreślił.

Wideo youtube

Mnie ostatnie lata nauczyły pewnej skromności, by być świadomym potencjału, jaki dysponuje wszystko na lewo od PO. Ja muszę przyznać otwarcie - 2-3 lata temu moje przekonanie było takie, że liczba lewicowych wyborców, którzy nie dadzą się zastraszyć podziałowi ‘jesteś za PiS, czy za PO’, będzie większa - mówił gość Marcina Zaborskiego.

Zandberg stwierdził, że po wyborach do Parlamentu Europejskiego "na lewo od PiS wszyscy są poobijani". I to jest dobra informacja. Bo np. dzięki temu, że Robert Biedroń jest poobijany to jest świadomy, że nie zostanie królem dżungli w ciągu najbliższych 24 godzin - powiedział. Ta sytuacja jest o tyle dobra, że daje szansę na to, że nikomu nie uderzy sodówka do głowy (...) Dla Roberta Biedronia te wybory to był kubeł zimnej wody, które mu spadły na głowę. Dla nas też - ocenił Zandberg.

"Powinniśmy do 2023 roku dojść do 8 proc. PKB na służbę zdrowia"

Roberta Biedronia, Włodzimierza Czarzastego i Adriana Zandberga łączy zdecydowanie więcej niż wspomniane grono z Romanem Giertychem, Kazimierzem Ujazdowskim lub skrajnymi neoliberałami, którzy chcą rozmontować polską służbę zdrowia - mówił Adrian Zandberg. Przyznał jednak, że w jednej sprawie miał z Robertem Biedroniem poważny spór. Naszą kością niezgody z Wiosną była ochrona zdrowia. Odbyliśmy szereg rozmów i przekonaliśmy kolegów i koleżanki z Wiosny do rezygnacji z ich pomysłu, który naszym zdaniem byłby szkodliwy dla publicznej służby zdrowia - powiedział. 8 proc PKB na zdrowie - powinniśmy do tego dojść do 2023 roku - ocenił.