"W normalnym kraju, jeżeli ktoś jest o coś oskarżony, to ma prawo do obrony i należy go wysłuchać. Te rzeczy, które czytałem na temat pana ministra Piebiaka były bulwersujące" - mówi w Rozmowie w samo południe w RMF FM kandydat PSL do Sejmu z okręgu warszawskiego Władysław Teofil Bartoszewski komentując doniesienia w sprawie Łukasza Piebiaka, który miał sterować internetową nagonką na sędziów sprzeciwiających się zmianom w wymiarze sprawiedliwości. "Pan premier Morawiecki musi sam ocenić, kto był zwierzchnikiem pana ministra, któremu się ta akcja hejtowania mogła podobać. (...) Jeśli okaże się, że tym szefem, któremu mogło się to podobać jest minister Zbigniew Ziobro, to pozycja pana ministra Ziobry jest nie do utrzymania" – stwierdza gość Pawła Balinowskiego.

