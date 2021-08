"To jest wojna z rządem. Będzie przybierać na sile. My łatwo nie oddamy tego, co posiadamy. Mamy bardzo dużo do stracenia i musimy to obronić" - tak protesty rolników skomentował w Rozmowie w samo południe w RMF FM lider AgroUnii Michał Kołodziejczak. Działacz przyznał, że blokady dróg będą trwały do skutku.

