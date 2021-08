Wielkopolska, Mazowsze, Lubelszczyzna oraz Kujawy i Pomorze - to w tych regionach rolnicy zaplanowali dziś swoje protesty. W części miejsc blokady dróg trwają już od wtorku.

Protest rolników w Nowym Mieście nad Wartą / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Blokady dróg to odpowiedź rolników na słowa premiera Mateusza Morawieckiego, który - ich zdaniem - obraził ich wysyłając policję na zeszłotygodniowe protesty.



Trzeba skończyć z fikcją, że Prawo i Sprawiedliwość reprezentuje wieś. Jest całkiem inaczej - mówił wówczas lider AgroUnii Michał Kołodziejczak. Zapowiedział, że rolnicy z AgroUnii będą strajkować do skutku. Co więcej stwierdził, że wczorajsze i dzisiejsze protesty to dopiero "początek tego wszystkiego, co będzie działo się na jesieni".

Sami rolnicy, którzy protestowali wczoraj w Małopolsce, mówili dziennikarzowi RMF FM Markowi Wiosło, że produkcja żywności przestaje im się opłacać. Jednym z jaskrawych przykładów jest cena pietruszki, która w polskich sklepach kosztowała nawet 18 złotych za kilogram, mimo że rolnicy sprzedawali ją do skupu za 4 zł za kilogram.



Gdzie odbędą się protesty AgroUnii? Lista miejsc

Wielkopolska

Data: 25.08.2021, godzina 9:30, miejsce: Przejazd traktorów droga krajowa nr 25 Kalisz-Ostrów

Data: 25.08.2021, g. 9:00, miejsce: pow. kępiński, miejscowość Rzetnia, Dk. 11

Data: 25.08 godzina 12:00, miejsce gmina Ujście, Powiat Pilski, trasa: od Ujścia do Piły DK 11

Mazowsze

Data: 25.08.2021 godzina 9:00, miejsce: Kozietuły, zakład przetwórczy (godz. 9-10), j- blokada DK50 na wys. Czaplinka (blokada)

Kujawsko-pomorskie



Data: 25.08.2021, godzina 9:00, miejsce: Brodnica, rondo przy Bosmanie, skrzyżowanie DK15



Łódzkie



Data 24.08.2021 godzina 8:00, miejsce: Srock rynek, DK12

Lubelszczyzna

Data: 25.08.2021godzina 8:00, miejsce: Radzyń Podlaski Droga DK19 na wysokości skrzyżowania z droga DK63 w kierunku Sławatycz

Data: 25.08.2021 godzina 8:00, miejsce: Wólka Zastawska, droga nr 76