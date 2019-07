"Polska to dziwny kraj, obywatel ma obowiązek udzielania pomocy w wypadkach drogowych – i ma do dyspozycji trójkąt i gaśnicę. Apteczki natomiast się nie wymaga. A wypadałoby mieć" - zauważa specjalista ratownictwa medycznego Adam Pietrzak, gość Rozmowy w samo południe w RMF FM. W apteczce - jak zauważa rozmówca Marcina Zaborskiego, powinny być środki opatrunkowe, a nie leki czy środki dezynfekujące. Pietrzak podkreśla, że konieczne rękawiczki, najlepiej nitrylowe, do tego nożyce ratunkowe. Może być też nóż ratunkowy. Powinien być też kompres gazowy i klasyczny bandaż elastyczny oraz folia termoizolacyjna.

